Neu und auch bald in Deutschland: Rebel Yell Cognac Cask Finish Kentucky Straight Bourbon

Lux Row Distillers hat heute einen neuen Kentucky Straight Bourbon vorgestellt, der mindestens vier Jahre lang in amerikanischen Eichenfässern gereift und danach in Cognac-Fässern sechs Monate lang gefinisht wurde: der Rebel Yell Cognac Cask Finish Kentucky Straight Bourbon. Geschmacklich bietet er laut Destillerieangaben Eiche und dunkle Beeren an der Nase, danach Karamell, erhitzten Zucker und Rosinen am Gaumen.

Dieser mit 45% Alkoholstärke abgefüllt Bourbon wird in einer limitierten Auflage erscheinen, zunächst im September in UK, aber danach auch in Italien, den Niederlanden, Frankreich und Deutschland. Im Vereinigten Königreich wird der Rebel Yell Cognac Cask Finish Kentucky Straight Bourbon 34 Pfund pro Flasche kosten.

Interessant an ihm ist auch, dass er nicht für den amerikanischen Markt bestimmt ist, sondern ausschließlich in Europa verkauft wird – so wie schon sein Vorgänger, der Rebel Yell French Oak Finish.