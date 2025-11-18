Neue Whiskybrennerei in Cornwall geplant: Bodmin Jail Distillery

Wie Cornwall Live heute berichtet, existieren Pläne, um in Bodmin, einer Stadt in Cornwall, eine neue Whiskybrennerei zu errichten. Die Bodmin Jail Distillery soll in einem ehemaligen historischen Gefängnis entstehen und damit die Bausubstanz dieses alten Gebäudes erhalten, sowie jenes des ehemaligen Hauses des Gouverneurs und des Pfarrhauses.

So soll die Frond der neuen Destillerie Bodmin Jail aussehen (Bild: Bodmin Jail)

Das Projekt steht noch ganz am Anfang – man stellt die Pläne in einer zwei Wochen dauernden Ausstellung aus, um die Meinungen und Vorschläge der Bevölkerung dazu zu sammeln. Danach wird man sich an die Behörden für eine Genehmigung eines dann eingebrachten Bauantrags wenden.

In der Bodmin Jail Distillery will man aus einheimischem Getreide Cornish Whisky brennen. Mark Gorman, der Senior Project Manager sagt dazu:

„Our ambition is to create something genuinely Cornish – a whisky born of local grain, crafted by hand and distilled within one of Cornwall’s most historic sites. This is a heritage-led project that will restore important listed buildings, create skilled jobs and perpetuate Cornwall’s story of craftsmanship around the world.“

Die Destillerie ist Teil eines Revitalisierungsprojekts in Bodmin, dass das Bodmin Jail Estate wieder beleben soll. So wurde bereits das Bodmin Jail Hotel gebaut und eine Bodmin Jail Experience errichtet – alles mit dem Konzept, Bodmin wieder zu einem Zentrum des Tourismus in Cornwall zu machen.

Ein Bauantrag wird, nach der Berücksichtigung der Anregungen aus der Bevölkerung, die während der Ausstellung der Pläne mittels eines Fragebogens erhoben werden, im Jahr 2026 bei der Bodmin Council eingebracht. Über den Fortgang des Projekts werden wir Sie natürlich auf dem Laufenden halten.