Neuer Termin für die Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE: 2. und 3. April 2022

Wie wir bereits gestern schrieben, verschiebt sich die Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE vom 19./20. Februar auf den 2. und 3. April 2022. Vom Veranstalter erhielten wir heute eine aktuelle Presseinformation zur Terminverschiebung, die wir hier mit Ihnen teilen:

Die Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE zieht in den Frühling: Am 2. und 3. April 2022 werden in der Halle 12 der Messe Nürnberg über 2.800 verschiedene Whisk(e)ys aus 18 Ländern präsentiert. Das exklusive Pre-Opening am 1. April gibt bis zu 3.000 Besuchern bereits vorab die Möglichkeit, das vielfältige Angebot von THE VILLAGE zu entdecken. Die Messe feiert in diesem Jahr „Zehnjähriges“.

Die Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE steht bereits in den Startlöchern: Die Messe und das Begleitprogramm mit den Basic-Seminaren und Master-Classes sind vorbereitet, die Aussteller haben ihre Waren bestellt und der Ticketverkauf läuft. Dennoch wird die Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE nun vom Februar in den April verschoben und findet in diesem Jahr am 2. und 3. April statt.

„Nach intensiven Gesprächen mit Ausstellern, Partnern und Besuchern haben wir uns dazu entschieden, die Whisk(e)y-Messe ein wenig später, Anfang April, durchzuführen. Damit haben wir noch bessere Rahmenbedingungen für ein Wiedersehen ohne angezogene Handbremse“, so Henning und Thilo Könicke, die Geschäftsführer des Messeveranstalters AFAG. „Bei THE VILLAGE steht neben dem breiten Whisk(e)y-Angebot die Atmosphäre im Mittelpunkt und die angekündigten Lockerungen für das Frühjahr haben bis dahin Zeit, ihre Wirkung zu entfalten.“

THE VILLAGE feiert 2022 Jubiläum und Wiedersehen nach einem Jahr ohne Whisk(e)y-Messe. „Die Branchenfamilie hat sich den späteren Termin gewünscht, auch damit Besucher und Gäste aus ganz Deutschland, aber auch aus Großbritannien, Irland, den USA und sogar Singapur, unbeschwerter nach Nürnberg reisen können. Wir glauben, dass die Rahmenbedingungen für das Familientreffen im April deutlich besser sind. Gleichzeitig war es wichtig, die Messe nicht zu spät ins Jahr zu schieben. THE VILLAGE ist eine Frühjahrsmesse. Darüber hinaus sind ab dem zweiten Quartal deutliche Preissteigerungen für Whisk(e)ys angekündigt“, so Stephan Dovern, Projektleiter der Whisk(e)y-Messe Nürnberg.

Whisk(e)y erfreut sich seit einigen Jahren an zunehmender Beliebtheit. Gleichzeitig sorgen verschiedene Faktoren dafür, dass guter Whisk(e)y zu einer echten Kostbarkeit geworden ist und Liebhaber und Kenner einen guten Tropfen noch mehr zu schätzen wissen. Die Whisk(e)y-Messe Nürnberg präsentiert ein vielfältiges Angebot an Whisk(e)ys in den unterschiedlichsten Geschmacksnuancen sowie in allen Altersklassen und Preiskategorien.

Erstmals steht THE VILLAGE am 2. bis 3. April 2022 auf eigenen Beinen. Die Whisk(e)y-Messe findet nicht parallel zur Freizeit Messe Nürnberg (9. bis 13. März) statt. Der Zugang zur Whisk(e)y-Messe Nürnberg ist erst ab 18 Jahren und mit einem gültigen 2G+Nachweis gestattet. Der Veranstalter kann entsprechend der jeweils aktuellen Regelungen noch Anpassungen vornehmen.

Informationen rund um einen entspannten Messebesuch sind immer aktuell unter www.whiskey-messe.de erhältlich.