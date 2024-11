Neues bei Hawe Bremen: Glenfarclas Vintage 2014 Christmas Edition & Loch Lomond Single Grain Jubilee Edition Single Cask

Die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen als Importeur und Distributor stellt heute zwei sehr interessante neue Abfüllungen vor. Die Christmas Edition von Glenfarclas ist jährlich ein besonders Bottling der Speyside-Destillerie, die 2024er Ausgabe ist auf 3.600 Flaschen limitiert.Die Loch Lomond Distillery verfügt über unterschiedliche Stills, die stellt sowohl Mal als auch Grain Whisky her. Anlässlich des Jubiläums von Hawe Bremen wurde ein Loch Lomond Single Grain Single Cask abgefüllt.

Mehr Details in der Aussendung der Hanseatischen Weinhandelsgesellschaft Bremen:

Glenfarclas Vintage 2014 CHRISTMAS EDITION 50,0 % Vol.

Mit der Christmas Edition präsentiert Glenfarclas regelmäßig Jahrgänge, die zur Weihnachtszeit destilliert wurden. Diese Abfüllung wurde im Dezember des Jahres 2014 destilliert und reifte in den traditionellen Dunnage Warehouses der Brennerei. Die exklusive und streng limitierte Edition vereint komplexe Sherry-Aromen, Demerara-Süße und weihnachtliche Aromen. Diese Edition wurde erstmalig in diesem Jahr in kraftvoller Trinkstärke mit 50,0 % Vol. abgefüllt.

• Destilliert im Dezember 2014

• Kraftvolle Trinkstärke mit 50,0 % Vol.

• Sherry-Fass-Reifung

• Ohne Farbstoff

• Ohne Kältefiltrierung

• Einzelnummerierung

• Limitiert auf 3.600 Flaschen

Glenfarclas Vintage 2014 · Christmas Edition 50,0 % Vol. · Exclusive Edition

Original Tasting Notes

Nose: Intensive Sherryaromen, malzig, Gewürze, feine Nussaromen und Christmas Cake in der Nase.

Palate: Malzig, Kräuter, Toffee, vollmundige Schokolade und Beerenfrüchte.

Finish: Würzig, fruchtig, mit Noten von Orangenschlalen. Ein kräftiger und langanhaltender Abgang.

Loch Lomond Single Grain Jubilee Edition Single Cask

Auch in 2024 wurde Loch Lomond bereits zum zweiten Malt in den letzten drei Jahren zur weltweit am schnellst wachsenden Single Malt Scotch Whisky Marke vom IWSR ernannt. Die Innovationsbrennerei ist die einzige Brennerei in Schottland, die sowohl Grain- als auch Malt-Whisky vor Ort herstellen kann, deshalb freuen wir uns umso mehr gemeinsam eine Single Grain Single Cask Abfüllung vorzustellen: ein Loch Lomond Single Grain Single Cask, das exklusiv anlässlich unseres Jubiläums abgefüllt wurde

FIRST FILL BOURBON BARREL

Entdecken Sie die Single Grain Einzelfassabfüllung, die seit 2017 in ausschließlich einem First Fill Bourbon Barrel reifte und einzigartig in Schottland aus 100% gemälzter Gerste destilliert wurde. Für den deutschen Markt stehen exklusiv 212 Flaschen dieser Abfüllung zur Verfügung. Abgefüllt in Fassstärke, ungefärbt und nicht kühlgefiltert.

JUBILEE EDITION – SINGLE GRAIN SCOTCH WHISKY – LIMITED EDITION

Loch Lomond · Single Grain Scotch Whisky Single Cask · 100% Malted Barley · Jubilee Edition

Cask Type: Fist Fill Bourbon Barrel

Besonderheit: Streng limitiert auf 212 Fl. Weltweit

ORIGINAL TASTING NOTES

Opens with freshly baked apple crumble and indulgent vanilla cream. There is ripe banana in sweet golden syrup and juicy apricots, before delicate ground almond and layers of malted barley sugar sweetness.