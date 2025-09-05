Freitag, 05. September 2025, 18:00:02
Suche
HighlandsHintergrundVideo

Neues Video von The Staff Canteen zu Glenturret – inkl. Führung durch die Brennerei

Im zweiten Video gibt es jede Menge Einblicke in Destillerie, Küche und Keller - und ein Rezept für einen New Make Dirty Martini

Gestern hatten wir bereits über den Besuch von The Staff Canteen, nach eigenem Bekunden Großbritanniens führende Networking-Plattform und Content-Hub für Profiköche, mit einem Artikel und einem Video berichtet. Nun ist ein zweites Video zum Besuch im mit zwei Michelin Sternen ausgezeichneten Restaurant von Küchenchef Mark Donald erschienen, das neben Einblicken in die preisgekrönte Küche auch eine Destillerie-Tour und eine Whiskyverkostung bietet. Das 16 Minuten lange und sehenswerte Video können Sie hier und auf Youtube anschauen:

-Werbung-
Vorheriger Artikel
Für Kentucky-Reisende: New Era Whiskey veröffentlicht drei Single Cask Bourbons in Fassstärke
Nächster Artikel
Für die Distillers One on One Auktion: William Shakespeare – Ein 63 Jahre alter Single Malt aus Mortlach

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH