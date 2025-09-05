Neues Video von The Staff Canteen zu Glenturret – inkl. Führung durch die Brennerei

Gestern hatten wir bereits über den Besuch von The Staff Canteen, nach eigenem Bekunden Großbritanniens führende Networking-Plattform und Content-Hub für Profiköche, mit einem Artikel und einem Video berichtet. Nun ist ein zweites Video zum Besuch im mit zwei Michelin Sternen ausgezeichneten Restaurant von Küchenchef Mark Donald erschienen, das neben Einblicken in die preisgekrönte Küche auch eine Destillerie-Tour und eine Whiskyverkostung bietet. Das 16 Minuten lange und sehenswerte Video können Sie hier und auf Youtube anschauen: