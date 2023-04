Neues von Kirsch Import: Mr. Peat, Komagatake 2022 Edition, Cotswolds Rum Cask, Starward 2016/2023 BB & Rudd

Am Freitag erwartet man eigentlich keine Neuheiten von Kirsch Import, aber man lässt sich gerne angenehm überraschen: Mr. Peat, ein stark getorfter Single Malt in zwei Versionen, die Mars Komagatake 2022 Edition, der Cotswolds Rum Cask Matured und ein Starward 2016/2023 Einzelfass von Berry Bros & Rudd können wir Ihnen heute vermelden und vorstellen. Wie immer werden diese Abfüllungen in kurzer Zeit im deutschen Fachhandel zu finden sein, wo man sie dann auch über den jeweiligen Preis informieren kann.

Aber gehen wir gleich einmal in medias res:

Gestatten, Mister Peat: Torfige Preis-Leistungs-Kraftpakete

Mister Peat ist typisch schottisch: geradeheraus, blass, gelassen und voller Selbstvertrauen. Das sieht und schmeckt man. Der klassisch-torfige Heavily Peated Single Malt Scotch Whisky aus dem Hause Fox Fitzgerald ist in natürlicher Farbe abgefüllt. Sein aromatisches Profil ist dank Verzicht auf Kühlfiltrierung unverfälscht und trifft den Gaumen mit der vollen Ladung Torf, Lagerfeuerrauch, Jod, Zitrone und Süße.



Unverdünnt abgefüllt, bringt jetzt Mister Peat Batch Strength seine Persönlichkeit in ihrer ganzen Intensität zum Ausdruck. Bei kraftvollen 53,7% vol. kombiniert der Neuling erdige Noten und starken Torfrauch mit zitronigen Anklängen, Malzbrot und geröstetem Kaffee.

Mister Peat

Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Bourbon Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt



Mister Peat – Batch Strength

Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Bourbon Casks

53,7% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Feines aus Fernost: Komagatake 2022 Edition aus Bourbon, Sherry & Port Casks

Zwei Destillerien, drei Fasslager, eine Marke: Die japanische Vorreiter-Marke Mars destilliert abwechslungsreiche Single und Blended Malts – und spielt dabei mit den Einflüssen dreier verschiedener Klimazonen Japans.



Ihr Stammsitz, die Brennerei Mars Shinshu, liegt in Japans Kiso-Gebirge. Das alpine Klima ist geprägt von kalten Temperaturen, Nebel und heftigen Schneefällen im Winter. Die bis zu -15°C sorgen für einen langsamen Reifungsprozess der in Pot Stills nach Entwürfen der Branchen-Legende Kiichiro Iwai destillierten Whiskys.



Die Komagatake 2022 Edition gehört zu den edlen Sonderabfüllungen von Mars Shinshu und vereint nach Vermählung aus Bourbon, Sherry und Port Casks helle Fruchtnoten, getrocknete Beeren, weiche Tannine und Honig.

Mars Shinshu – Komagatake 2022 Edition

Single Malt Japanese Whisky

Herkunft: Japan

Fasstyp: Bourbon Casks, Sherry Casks, Port Casks

50% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Cotswolds trifft auf Karibik: Limitierte Sonderedition aus Rum-Fässern

Cotswolds: Ein Begriff, der synonym steht für unberührte Natur, verschlafene Cottages – und erstklassigen Single Malt Whisky. Inmitten des Postkartenidylls produziert die Cotswolds Distillery aus lokaler, bodengemälzter Gerste naturbelassenen, englischen Whisky in zwei kupfernen Pot Stills. Dessen Hauptmerkmal? Fruchtige Komplexität.



Für den Cotswolds Rum Cask Matured reifte der fruchtbetonte Single Malt ausschließlich in ehemaligen Rotweinfässern, die zuvor karibischen Rum fassten. Mit der dritten Abfüllung der limitierten Serie „Hearts & Crafts“ kreierte das Team um Master Distiller Nickolas Franchino so einen sehr süßen, intensiven und dennoch hervorragend ausgewogener Dram.

Cotswolds Rum Cask Matured

English Single Malt Whisky

Hearts & Crafts No.3

Herkunft: England, Cotswolds

Fasstyp: Rum Seasoned French Oak Red Wine Barriques

55,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Neue Sicht auf die Sterne: Starward Single Hogshead von Berry Bros. & Rudd

Die 15 Jahre junge Starward Distillery denkt beim Thema Single Malt wie ihre Heimatstadt: unkonventionell, entspannt, progressiv – und vor allem kulinarisch. In Melbourne schlägt das Genießerherz Australiens. Von der innovativen Food- und Bar-Szene der Stadt inspiriert, produziert Starward fruchtigen, zugänglichen Single Malt, der in Weinfässern reift.



Für die unabhängige Einzelfassabfüllung Starward 2016/2023 trifft der New World Whisky auf die über 300-jährige Expertise von Berry Bros. & Rudd. Die Londoner Institution setzte auf Reifung im Hogshead und zeigt den Australier damit von einer anderen Seite: mit gerösteter Eiche, süßer Pflaumenmarmelade und Vanille.

Starward 2016/2023

Berry Bros. & Rudd Single Malt Australian Whisky

Dest. 2016

Abgef. 2023

Herkunft: England, Australien

Fasstyp: Hogshead

Fassnr. 8199

240 Flaschen

54,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert