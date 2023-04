Nur noch bis Sonntag: Gewinnen Sie bei Whiskyexperts den herausragenden Balblair 25 Years Old Scotch Single Malt Whisky!

Nur mehr bis Sonntag läuft es bei uns, das Gewinnspiel mit einem phantastischen Preis: Der Balblair 25 Years Old Scotch Single Malt Whisky ist das Glanzstück der wunderschönen Balblair Distillery in den schottischen Highlands – ein Single Malt, der durch herausragende Komplexität bei wunderbarer Trinkbarkeit überzeugt.

Präsentieren dürfen wir Ihnen diesen „True Highland Spirit“ dank unseres Gewinnspiel-Partners Eggers & Franke, der Importeur für die Whiskeys von Balblair, der den Preis zur Verfügung gestellt hat.

Wenn Sie diese Ausnahmewhisky in edler Ausstattung gewinnen wollen, müssen Sie nur unsere Gewinnfrage beantworten und die Lösung an uns einsenden. Und wenn Sie untenstehend mehr über die Destillerie und den Whisky lesen, fällt Ihnen die Antwort auf die Gewinnfrage auch ganz leicht, versprochen.

Achtung, dies ist die letzte Mitmach-Chance – am Montag ist es zu spät!

Wir wünschen Ihnen jedenfalls zunächst viel Spaß und dann viel Glück!

Die Destillerie Balblair

Balblair ist die älteste noch betriebene Brennerei in den schottischen Highlands. Seit 1790 hat sie ihren Sitz in den nördlichen Highlands nahe dem Städtchen Edderton. Der Charakter der Balblair Single Malts ist einzigartig, basierend auf kompromissloser Qualität seit Gründung der Brennerei.

Jedes Fass und jeder Tropfen wird von Distillery Manager John MacDonald genauestens geprüft. Seiner Meinung nach entsteht Perfektion erst durch die Verbindung von Vergangenheit und Zukunft – durch den Einklang von traditionellem Handwerk, Mut, Kreativität und modernen Zukunftsvisionen. Ohne Zuckerkulör

und Kältefiltrierung aber dafür mit sehr viel Zeit und noch mehr Geduld entsteht dieser unverwechselbare True

Highland Spirit.

Die neue Kollektion

Das Design der neuen Kollektion ist eine Hommage an die Highlands und die landschaftliche Idylle. Auf der Flasche erkennt man nicht nur die typischen Highland-Wasserquellen, sondern auch die gemeißelte Inschrift des berühmten Steins von Clach Biorach, der sich direkt am Eingang zur Brennerei befindet und zu einem Wahrzeichen der Region geworden ist.

Ihr Preis: Der Balblair 25 Years Old Scotch Single Malt Whisky

Dieser Balblair 25 Years Old Scotch Single Malt Whisky gehört zu den Geheimtipps unter den Whiskys. Er will entdeckt werden und fällt nicht durch viel Show und Effekthascherei auf. Wenn man ihn dann erkundet, beeindruckt er durch seine besondere Qualität – faszinierend und komplex zugleich. Balblair 25 Jahre ist mit seiner perfekten Balance aus intensiven würzigen und fruchtigen Aromen ein echtes Glanzstück der Brennerei.

Der Ausbau/die Reifung

Erste Reifung in ex-Bourbon-Fässern aus amerikanischer Eiche, gefolgt von einem Finish in spanischen 1st fill Oak Butts, ein viertel Jahrhundert lange.

Die Tasting Notes:

Aroma: Mild mit reifen Aprikosen und Lakritze. Im Hintergrund polierte Eiche und ein Hauch von gewachstem Leder.

Geschmack: Vollmundig mit öligen Zitrusnoten, Schokoladenpralinen und einer leichten Note von frischem Tabak.

Abgang: Wärmend und weich nach Schokolade und Blutorangen.

Und so gewinnen Sie den kostbaren Balblair 25 Years Old Scotch Single Malt Whisky:

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage: Worauf wrude beim Balblair 25 Years Old Scotch Single Malt Whisky verzichtet?

A: Kältefiltrierung und Farbstoff

B: Fässer und Brennblasen

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Balblair“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 30. April 2023, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 1. Mai 2023 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Eggers & Franke versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Balblair“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 30. April 2023, 23:59 Uhr. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am 1. Mai 2023 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Eggers & Franke sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Eggers & Franke versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradresse an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

