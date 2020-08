Nur bis Sonntag: Gewinnen Sie 3 Sets mit den neuen Whiskys von Starward aus Australien und zwei Logo-Gläsern!

Letzte Chance für Sie! Unser neuesten Gewinnspiel – wieder in Zusammenarbeit mit Kirsch Import – läuft nur noch bis Sonntag und bringt Ihnen sozusagen eine Whiskyreise ins Glas: Wir entführen Sie geschmacklich in eines der interessantesten neuen Whiskygebiete der Welt, nach Australien. Eine junge, innovative Whiskyszene, die sich von der Bar- und Genusskultur inspirieren lässt, schafft dort neue Whiskys, die zugleich erstaunen und erfreuen.

An vorderster Front bei dieser Entwicklung steht die Starward Distillery, deren Whiskys nu erstmals in Deutschland erhältlich sind. Und damit Sie zu den ersten gehören, die diese Whiskys kosten können, verlosen wir unter unseren Lesern dreimal ein Set, jeweils bestehend aus den ersten beiden Abfüllungen der Brennerei, Starward Two-Fold und Starward Nova, sowie zwei Whisky-Gläsern mit dem Destillerie-Logo.

Hier alle Infos, die Sie zum Gewinnen brauchen:

Starward: Whisky aus Australiens Genuss-Hauptstadt

Zwischen Craft Beer und Weinbars, einer hoch gelobten Croissanterie und duftendem Kaffee liegt Starward. Die appetitanregende Atmosphäre, in die die urbane Whiskybrennerei gebettet ist, ist ganz typisch für ihre Heimatstadt. Melbourne – die Genuss-Metropole Australiens. Eine junge und innovative Food- und Bar-Szene belebt die Stadt an der Südostküste des Kontinents. Von ihr inspiriert produziert die Starward Distillery einen für Australien völlig neuen Whisky, der das Genusserlebnis in den Mittelpunkt stellt, Konventionen den Rücken kehrt – und schlicht all jenes erlaubt, was gefällt und schmeckt.

Gründer David Vitale: ein Mann greift nach den Sternen

Melbourne steht für gutes Essen, für Wagemut und für Abwechslung – dafür sorgt allein das wilde Wetter, von den Einwohnern der Stadt liebevoll „four seasons in a day“ genannt. Hier ist David Vitale aufgewachsen. Nach vielen Jahren als Business Manager in einer tasmanischen Brennerei, wollte er etwas Eigenes schaffen – einen Whisky, der all das in sich vereint, was seine Heimatstadt ausmacht und zeigt, was australischer Whisky sein kann. Hohe Ziele – zu denen Vitale einen sprechenden Namen fand. Starward, das bedeutet „zu den Sternen hin“. 2007 fiel der Startschuss für Vitales Agenda und eine neue Ära für die australische Whisky-Kategorie.

Australische Premium-Whiskys: am besten zum Essen

Starward lebt und macht Whisky anders. Unkonventionell, casual und kulinarisch ist die Destillerie ganz Kind Melbournes und plädiert für den Genuss von Single Malt und Co. zum BBQ mit Freunden, mit Krimi auf der Couch, zu Pizza oder Bananenbrot. Hauptsache es schmeckt. Befreit von Traditionen schaut die Destillerie mit den Augen von Brauern und Winzern auf Whisky. Der entsteht ausschließlich aus Zutaten der Region. Neben Gerste vor allem aus nur leicht ausgekohlten oder gedämpften Rotweinfässern australischer Weingüter. Nur drei bis vier Jahre benötigt Starward Whisky in ihnen für seine fruchtige Reife. Dafür verantwortlich: das Melbourne-Klima. Ständige Wetterwechsel bei durchschnittlich bis zu 22,5°C lassen Destillate elementar reifen – und einen Whisky entstehen, den es so sonst nirgendwo gibt.

Und das sind die Whiskys, die sie samt Gläserset gewinnen können:

Starward Two-Fold, Australian Double Grain Whisky (40% vol, 0,7 Liter)

Vielseitiger Blend aus Gerste, gemälzt und fermentiert mit einer dunkleren Brauhefe für einen fruchtigen Charakter, und aromatischem Weizen. Die New Makes reifen separat in mit australischem Shiraz, Cabernet Sauvignon und Pinot Noir vorbelegten Barriquefässern und Hogsheads im wechselhaften Klima Melbournes.

Starward Nova, Australian Single Malt Whisky (41% vol., 0,7 Liter)

Starwards Single Malt entsteht aus dunklerer, etwas malzigerer Braugerste vom Typ „Pale Malt“. Gereift in minimal behandelten ehemaligen Rotweinfässern aus der Region (Shiraz, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir), hält Nova geschmacklich die Balance zwischen komplexen Noten von Beerenfrüchten, Vanille und Karamell sowie feiner Würze.

Und so gewinnen Sie eines der drei Sets mit dem Starward Two-Fold und Starward Nova, sowie zwei Whisky-Gläsern

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team