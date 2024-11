Nur noch bis Sonntag: Gewinnen Sie das Bunnahabhain 12yo Cask Strength History Set – mit den drei Abfüllungen aus 2021 bis 2023!

Wenn draußen die Tage kürzer und kälter werden, dann ist das genau die Zeit, in denen Whiskys mit vornehmlich Sherryfass-Reifung ihre besondere Schönheit entfalten – dank ihrer satten, tiefen und fast weihnachtlichen Aromen.

Daher freut es uns besonders, Ihnen gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Diversa diesmal drei echte Sherry-Kracher anbieten zu können: Ein Set aus drei historischen und gesuchten Abfüllungen des Bunnahabhain 12yo Cask Strength. Gewinnen Sie das Bunnahabhain 12yo Cask Strength History Set – mit den ersten drei Abfüllungen aus 2021, 2022 und 2023, fassstarke Sherrywhiskys der Extraklasse in jenem runden und voluminösen Stil, für die die Islay-Brennerei Bunnahabhain bekannt ist.

Und wie können Sie gewinnen? Sie müssen nur unsere Gewinnfrage beantworten und die Lösung an uns einsenden. Das Beantworten der Gewinnfrage ist gar nicht schwer, wenn Sie die nachfolgenden Infos über die Brennerei und die Whiskys aufmerksam durchlesen.

ACHTUNG: Am Montag ist es zu spät – also gleich mitspielen!

Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Glück dabei und freuen uns auf Ihre Einsendungen.

DIE DESTILLERIE BUNNAHABHAIN

Bunnahabhain, an der Nordostküste Isalys gelegen, wurde 1881 gegründet. Sie war in der Tat noch vor dem gleichnamigen Ort errichtet worden, dieser wurde nämlich erst zur Beherbergung der Arbeiter der Brennerei angelegt.

Bis 1960 wurde Bunnahabhain durch Schiffe versorgt, erst dann baute man die erste, recht schmale Straße zur Brennerei. Bis heute ist die Zufahrt für Gäste (ein Besuch ist höchst empfehlenswert) nicht gerade einfach – aber jede gefahrene Minute wert. Ein Besuch im weltberühmten Warehouse No. 9 ist immer ein Genuß – die Führung dort muss man miterlebt haben.

Schon die Standard-Abfüllung des Bunnahabhain 12yo zählt zu den Ikonen schottischen Whiskys – die Fassstärke-Abfüllungen, die seit 2021 in streng limitierter Auflage auf den Markt kommen, verstärken seine Vorzüge wie mit einem Brennglas.

IHRE GEWINNE: BUNNAHABHAIN 12-YEAR-OLD CASK STRENGTH – EDITIONS IM HISTORY SET

The Science behind the release – JULIEANN FERNANDEZ (Master Blenderin)

An der abgelegenen Nord-Ost-Küste von Islay gereift, und mit natürlichem Quellwasser aus der Margadale-Quelle hergestellt, sind die 12 Year Old Cask Strength eine unverfälschte Hommage an der Destillerie den äußerst beliebten Bunnahabhain 12 Year Old.

Wenn man sich auf eine Reise nach Islay begibt und die Bunnahabhain-Whiskys direkt vom Fass im beliebten Warehouse 9 probiert, löst das viel Freude und Begeisterung aus. Nicht jeder kann die Reise zu der abgelegenen Destillerie machen, daher bietet diese limitierten Auflagen des 12 Year Old in Fassstärke den Menschen aus der ganzen Welt die Möglichkeit, ihn selbst zu erleben.

Für die Bunnahabhain 12 Year Old in Fassstärke wurden Fässer nach Fasstyp und Profil von Hand ausgewählt. Eine Auswahl von Erst- und Zweitfüllungen von Oloroso-Fässern wurde gewählt, dazu kam ein kleiner Prozentsatz an Bourbonfässer als Ausgleich. Da jedes Fass anders ist, kommt es von Jahrgang zu Jahrgang zu natürlichen Schwankungen. Es wird jedoch sehr darauf geachtet, jedes einzelne Fass zu bewerten, um sicherzustellen, dass der Charakter der Spirituose seine Identität über die einzelnen Abfüllungen nicht verliert.

Die Fassstärke variiert von Charge zu Charge. Im Jahrgang 2021 lag sie bei 55,1 %, im Jahrgang 2022 bei 56,6 % und im Jahrgang 2023 bei 60,1 %. Je höher der Alkoholgehalt, desto intensiver und konzentrierter erscheinen einige Aromen, und je niedriger der Alkoholgehalt, desto besser kommen die vielfältigen Aromen zur Geltung. Jeder Jahrgang hat das gesamte Aromenspektrum, das sich während der Reifung in den Sherryfässern entwickelt hat, bewahrt.

BUNNAHABHAIN 12-YEAR-OLD CASK STRENGTH – EDITION 2021

Der Whisky, mit dem der Hype begann: Der Bunnahabhain 12 Year Old Cask Strength Edition 2021 ist die verdichtete und intensivierte Version des ohnehin bereits hocheglobten Bunnahabhain 12yo – und war bald nach dem Verkaufsstart ausverkauft. Mit 55,1% vol. Alkoholstärke ist er druckvoll und einer dichten Pallette an Aromen – ein klassischer Sherry-Held.

TASTING NOTES

Farbe: Mahagoni

Geruch: Rumrosinen, verbrannte Orangenschalen und getoastete Eiche, in Vanille und malzige Süße überleitend.

Gaumen: Schokoladecreme, in Sherry eingelegte Früchte, Walnüsse und etwas Tabaknoten. Hinten dann ein Hauch von Nelken.

Abgang: Wunderbare Süße mit Kirschen und etwas Holz, ausgesprochen lange anhaltend.

BUNNAHABHAIN 12-YEAR-OLD CASK STRENGTH – EDITION 2022

Mit 55,6% vol. Alkoholstärke legt der Bunnahabhain 12 Year Old Cask Strength Edition 2022 im Vergleich zur Erstausgabe nochmals zu. An der abgelegenen Nordostküste von Islay gereift und mit reinem Quellwasser aus der Margadale-Quelle hergestellt, ist der 12 Year Old Cask Strength eine unverfälschte Zelebrierung des äußerst beliebten Bunnahabhain 12 Year Old der Destillerie.

TASTING NOTES

Farbe: Rotgold

Geruch: Cremige Milchschokolade, roten Beeren und süße Trockenfrüchte.

Gaumen: Geröstete Nüsse, gesalzenes Karamell und mit Scholokade überzogene Rosinen. Knackige Äpfel, pochierten Birnen und Zimt.

Abgang: Süß und lang mit Kakao und Kirschen.

BUNNAHABHAIN 12-YEAR-OLD CASK STRENGTH – EDITION 2023

Im Vergleich zum Jahrgang 2022 zeigt der 2023 er ein fruchtigeres Profil mit Noten von Steinobst und Feigen im Vordergrund und einem weniger würzigen Abgang mit süßen Noten von frischen Vanilleschoten. Diese Jahrgangsabfüllung kann pur genossen werden oder mit ein paar Tropfen Wasser, um die würzige Zimtnote, gefolgt von Nelken und Schokolade am Gaumen, hervorzuheben.

TASTING NOTES

Farbe: Dunkles Mahagoni

Geruch: Blumig und nussig mit Noten von Marzipan, Haselnüssen, Mandeln, Mandelcreme und Sauerkirschen.

Gaumen: Geröstete Nüsse und Gewürze mit Zimt und Nelken Zimt und Gewürznelken, die sich zu weichen Noten von Karamell, Toffee Sultaninen und einem leichten Hauch von Kaffee entwickeln.

Abgang: Nelken-, Haselnuss- und Kakaonoten.

Und so gewinnen Sie das Bunnahabhain 12yo Cask Strength History Set – mit den gesuchten Abfüllungen aus 2021, 2022 und 2023:

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage: Auf welcher Insel liegt die Destillerie Bunnahabhain?

A: auf Island

B: auf Islay

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 1. Dezember 2024, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 2. Dezember 2024 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Diversa versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Bunnahabhain“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 1. Dezember 2024, 23:59 Uhr. Die Gewinner oder die Gewinnerinnen wird am 2. Dezember 2024 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Diversa sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Diversa versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradresse an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team