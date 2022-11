Nur noch bis Sonntag: Gewinnen Sie den neuen Bowmore Masters‘ Selection 22yo – in Zusammenarbeit mit Aston Martin!

Es ist noch keine drei Wochen her, da haben wir Ihnen die neue Bowmore Masters‘ Selection 22yo vorgestellt, die in Zusammenarbeit einer der ältesten Destillerien auf Islay mit Aston Martin entstanden ist. Ihr Interesse an diesem Artikel über den kostbaren Whisky war sehr groß – da macht es nur Sinn, dass wir jetzt in Zusammenarbeit mit unserem Partner Beam Suntory Deutschland eine Flasche davon für unsere deutschen Leser verlosen – von unserer Seite herzlichen Dank dafür!

Aber Achtung: Nur noch bis Sonntag haben Sie die Chance auf diesen tollen Preis – also spielen Sie gleich mit!

Was müssen Sie tun, um diesen wunderbaren Whisky, der in mehreren Facetten zwei Teile zu mehr als dem Ganzen verbindet, zu gewinnen? Nun, unsere einfache Gewinnfrage beantworten (die noch leichter wird, wenn Sie den nachfolgenden Text aufmerksam lesen), die Antwort einsenden und sich selbst die Daumen drücken. Wir tun es jedenfalls auch für Sie. Und schauen Sie sich die Filme an, die machen richtig Lust auf diesen besonderen Whisky!

BOWMORE® UND ASTON MARTIN: DIE AUßERGEWÖHNLICHE KRAFT DER EINHEIT

Handwerkskunst und Beständigkeit über Jahrzehnte: Bowmore® hat ein tiefgreifendes Verständnis dafür, wie sich jeder Aspekt, jeder Moment auf den Charakter eines Whiskys auswirkt und die Vergangenheit die Gegenwart formt. In Wahrung seiner Wurzeln stellt Bowmore® Whisky her – formt jeden einzelnen Tropfen und kreiert so Tiefe und den unverwechselbaren Geschmack eines vielschichtigen Single Malts.



Genau dieses Ethos prägt und treibt die Zusammenarbeit der Destillerie mit der britischen Luxusmarke Aston Martin an. Es ist eine Partnerschaft entstanden, die auf dem Zusammenspiel von Tradition und Innovation beruht. Obwohl sie aus zwei sehr unterschiedlichen, wenn nicht sogar gegensätzlichen Welten stammen, teilen sie gemeinsame Werte und eine Vision, die sie verbinden, ein starkes Band schafft und diese unterschiedlichen Welten auf beeindruckende Art und Weise vereint. Die beiden Meister teilen eine große Leidenschaft für ihr jeweiliges Fach und gestalten dies mit visionärem Weitblick und großer Hingabe. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit spiegelt all dies in bemerkenswerter Weise wider.

Zur Feier dieses außergewöhnlichen Zusammenkommens zweier Meister ihrer Handwerkskunst stellt Bowmore den zweiten Teil unserer beeindruckenden Masters’ Selection-Serie vor: den Bowmore Aston Martin Masters’ Selection 22-Year-Old, einen Single Malt, der sowohl in seiner Präsenz als auch in seinem Charakter eine harmonische Kraft entfaltet.

Die Geschichte dieses Whiskys zeigt, wie Bowmores Master Whisky Blender mit Gefühl und Know-how die Reifung der Spirituose im Fass perfektioniert, während der Chef der renommierten Designabteilung von Aston Martin danach strebt, die Grenzen der Technologie mit oft futuristischer und experimenteller Dynamik zu erweitern. Es sind diese Unterschiede, die die gemeinsame Kreativität und Inspiration vorantreiben und es beiden Teams ermöglichen, die Herstellung dieses Whiskys in Gänze zu erforschen und zu formen. Vom Einfluss der verschiedenen Fassarten bis hin zur Ausarbeitung des Charakters, bei dem es um Nuancen geht – eine Zusammenarbeit in Vollendung. Durch den Austausch von Erfahrungen, Ideen und Gedanken erforschen sie die Welt des jeweils anderen, hören zu und lernen von den Fähigkeiten des Gegenübers und lassen sich bei der Ausübung ihrer Handwerkskunst inspirieren.

„Bei Aston Martin sind wir immer bestrebt, die Grenzen zu verschieben, sei es beim Design, bei der Technik oder bei der Leistung, um in jedem von uns entwickelten Auto das Beste zu erreichen. Leidenschaft und Partnerschaft sind Werte, die uns antreiben. Durch die Zusammenarbeit mit Bowmore können wir neue Blickwinkel und Perspektiven entdecken und uns stets gegenseitig inspirieren. Die Zusammenarbeit kreiert Synergien und bildet Brücken zwischen unseren beiden Welten, die sich sehr natürlich anfühlen, sodass wir eine starke Harmonie erreicht haben, die auf gegen- seitigem Respekt, Vertrauen und Verständnis beruht.“ Marek Reichman, Chief Creative Officer bei Aston Martin

„Wir sprechen von Synergien zwischen den gegensätzlichen Welten von Bowmore und Aston Martin, und das ist es, was die Beziehung zwischen Marek und mir wirklich ausmacht. Wir haben die Gelegenheit genossen, Erfahrungen, Ideen und Gedanken aus der Welt des jeweils anderen auszutauschen, zuzuhören und von den Fähigkeiten, dem Wissen und der Kreativität zu lernen, die wir beide besitzen. Bei der Zusammenarbeit, als Hüter unseres jeweiligen Vermächtnisses, erkennen wir die Ehre an, die uns zuteilgeworden ist.“ Ron Welsh, Master Blender von Bowmore

Dieser Whisky steht im Zeichen der außergewöhnlichen Kreativität, so wie er zwei einzigartige Teile, in diesem Fall Hogsheads aus amerikanischer Eiche mit Sherry-Butts, zusammenbringt. Aber er vereint auch zwei verschiedene Jahrtausende – mit Whiskys, die 1997 bzw. 2000 destilliert wurden.

Dieser 22 Jahre alte Single Malt liefert den Charakter aus zwei unterschiedlichen, aufeinander abgestimmten Bereichen, ganz wie die beiden Meister von Bowmore und Aston Martin. Beginnend mit Aromen von süßem Honig, Pfirsich und Aprikose, entwickelt er kräftigere medizinische Aromen mit frischem Tabak, Nelken und Eukalyptus. Am Gaumen zeigt sich ein weiterer Kontrast des Charakters, diesmal jedoch mit einer maritimen Anmutung und einem anfänglichen medizinischen, salzigen Geschmack, der einer Süße von Honig weicht. Dies mit einer verblüffenden Note von frischen Austern, die an die Insel Islay erinnern, verbunden mit subtilem Torfrauch im trockenen Nachklang.

Ein wahrhaft harmonischer Single Malt verschmilzt zwei unterschiedliche Bereiche nahtlos zu einem einheitlichen Geschmackserlebnis; die Kraft der Einheit zelebrierend, bei der einzigartige Aromen verbunden werden.

TASTING NOTES:



FARBE:

Intensives und kräftiges Kupfer.



AROMA:

Süße und fruchtige Noten von Heidehonig, Vanille, Kirschen und Litschis mit einem blumigen Charakter und einem Hauch von Eukalyptus. Eiche, Lakritze und frische Tabakblätter mit einem Hauch von Anis und Minze.



GAUMEN:

Malzige Gewürznoten von Vanillepudding, Karamellsirup und Butterscotch, mit Thymian und weißem Pfeffer, holzige Noten von getrockneter Eiche, Haselnuss, Demerara-Zucker sowie Ahornsirup und Datteln.



NACHKLANG:

Süß und holzig mit Noten von Lakritzstangen, würzigem Mundgefühl und einem Hauch von Torfrauch.

Und so gewinnen Sie die exklusive Bowmore Masters‘ Selection 22 Jahre:

Gewinnfrage: Aus welchen Jahren stammen die Whiskys, die im Bowmore Masters‘ Selection 22 Jahre?

a. 2003 und 2015

b. 1997 und 2000

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Bowmore“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 13. November 2022, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 14. November 2022 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Beam Suntory Deutschland versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Bowmore“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 13. November 2022, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner*in werden am 14. November 2022 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Beam Suntory Deutschland sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Beam Suntory versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team