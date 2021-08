Nur noch bis Sonntag: Gewinnen Sie jetzt mit Whiskyexperts drei Flaschen des Slane Irish Whiskey!

Ein etwas anderer Irischer Whiskey steht im Mittelpunkt unseres neuen Gewinnspiels: Wie verlosen für Sie 3 Flaschen des Slane Irish Whiskey – anlässlich der Übernahme ins offizielle Portfolio des Unternehmens Brown-Forman Deutschland (wir berichteten hier).

Das Gewinnspiel läuft nur noch bis morgen, Sonntag – also spielen Sie jetzt mit und sichern Sie Ihre Chance!

Der mit 40% vol. abgefüllte Whiskey stammt aus drei verschiedenen Fassarten und zeigt dadurch viele unterschiedliche, aber harmonisch aufeinander abgestimmte Geschmacksnoten. Laut dem Unternehmen interpretiert er mit seinem Stil die Traditionen irischen Whiskeys auf neue Weise

Bevor wir Ihnen sagen, wie Sie eine der drei Flaschen gewinnen können, wollen wir Ihnen natürlich Ihren Preis noch genauer vorstellen:

Slane Irish Whiskey

Slane Irish Whiskey – ein Triple Casked Blended Whiskey – ist die innovative Interpretation des klassischen Irish Whiskeys. Sein Charakter hebt ihn von vielen traditionellen Blended Irish Whiskeys ab. Durch das sorgfältige Mischen von drei in unterschiedlichen Fässern gereiften Whiskeys erhält Slane Irish Whiskey sein einzigartig vielfältiges Geschmacksprofil: Er reift in neuen Fässern aus amerikanischer Eiche, Bourbon-Fässern aus den USA sowie Oloroso Sherry-Fässern aus Spanien. Dabei entstehen Vanille-, Toffee- und Röstaromen, die auf den Geschmack süßer Trockenfrüchte treffen.

Die schwarze Flasche im markanten Design symbolisiert die Herkunft des Whiskeys: Die Slane Distillery liegt auf dem Anwesen von Slane Castle, dessen symmetrische Bauweise sich in der Flaschenform wiederfindet; das eingeprägte Siegel der Heugabel ist dem Wappen der Familie Slane entnommen. Die gesamte Gestaltung steht sinnbildlich dafür, was Slane Irish Whiskey auszeichnet: ein souveräner, selbstbewusster Whiskey, der seinen eigenen Weg geht.

Die Wurzeln der neu gegründeten Slane Distillery führen auf den Zusammenschluss zweier traditionsreicher Familien zurück: die amerikanische Familie Brown, deren Vorfahren 1870 die heute weltweit Spirituosen distribuierende Brown-Forman Corporation in Louisville/Kentucky gründeten; und die irische Familie Conyngham, seit über drei Jahrhunderten Besitzer von Slane Castle und ebenfalls mit Leidenschaft der nachhaltigen Whiskeyproduktion verpflichtet. Von ihr erwarb die Brown-Forman Corporation im Jahr 2015 die Slane Castle Irish Whiskey Company, die zu diesem Zeitpunkt die Whiskeyproduktion ausgesetzt hatte. Nach dem Kauf entstand auf dem Anwesen der Familie Conyngham direkt neben dem Schloss die Slane Distillery, wo die Brown-Forman Whiskeyexperten gemeinsam mit den Schlossherren Henry Conyngham und seinem Sohn Alex den einzigartigen Slane Irish Whiskey entwickelten.

Der Ort Slane ist auch Rock-Fans auf der ganzen Welt ein Begriff: Hier rief Henry Conyngham 1981 das berühmte Slane Castle Festival ins Leben, das Jahr für Jahr zahlreiche Rock-Begeisterte auf das idyllische Gelände des Anwesens zieht und bisher über eine Millionen Besucher begeistert hat. Das Dorf Slane liegt 45 Minuten nördlich von Dublin im Boyne River Valley und zählt rund 1400 Einwohner.

Slane Irish Whiskey wird bevorzugt pur oder als Longdrink mit Ginger Ale getrunken. Noch jung auf dem Markt, wurde Slane Irish Whiskey schon mehrfach preisgekrönt: Zuletzt wurde er 2020 sowohl bei der San Francisco World Spirits Competition in der Kategorie Blended Irish als auch bei den Global Bartender Brand Awards im Geschmack mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.

Und so gewinnen Sie eine der drei Flaschen Slane Irish Whiskey:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: Wofür ist der Ort Slane außer für die Slane Distillery und dem Slane Castle noch berühmt?

a. für sein Rock-Festival

b. für die Gänsezucht

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Slane“!

Unter allen Einsendungen mit der Antwort auf die Gewinnfrage und dem richtigen Betreff, die uns bis 29. August 2021, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 30. August 2021 bekannt. Die Gewinne werden durch Whiskyexperts versendet – aus Österreich kann das etwas länger dauern, wir bitten um Verständnis.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Slane“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 29. August 2021, 23:59 Uhr. Die Gewinner*innen werden am 30. August 2021 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Whiskyexperts aus Österreich versendet.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team