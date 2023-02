Rund um den St. Patrick’s Day in Deutschland: Slane Irish Whiskey im Geschenkset

Am 17. März färbt sich die ganze Welt wieder grün, denn alle Iren (und, die die sich für einen halten) feiern sich, Irland und natürlich auch den Heiligen Patrick, anläasslich des St. Patrick’s Day. Rund um diesen irischen Nationalfeiertag erscheint Slane Irish Whiskey erstmals als Geschenkset im deutschen Handel.

Hier die dazu gehörende Presseaussendung, die wir von Brown-Forman Deutschland erhalten haben:

Brown-Forman Deutschland baut Investitionen in Slane Irish Whiskey aus und lanciert erste Geschenkset-Promotion

Hamburg, 22. Februar 2023 – Rund um den irischen Nationalfeiertag St. Patrick’s Day, der jedes Jahr im Frühjahr zelebriert wird, bringt Brown-Forman Deutschland Slane Irish Whiskey erstmals als Geschenkset in den deutschen Handel. Die Frühjahrspromotion soll das Wachstum des charaktervollen irischen Newcomers, der Ende letzten Jahres bereits mit einer reichweitenstarken Kampagne zusätzliche Aufmerksamkeit auf sich zog und seinen Marktanteil* erfolgreich ausbauen konnte, weiter beschleunigen.

Die limitierte Promotion richtet sich an Irish Whiskey Fans, Super Premium Whiskey Liebhaber und an alle Konsument:innen, die die Kategorie erstmals mit dieser innovativen Neuinterpretation des klassischen Irish Whiskey für sich entdecken wollen. Der Geschenkcharakter sorgt am Point of Sale für zusätzliche Impulskäufe. Das Set im ausdrucksstarken Markendesign beinhaltet neben der 0,7-l Flasche als Gratis-Zugabe ein hochwertiges Longdrink Glas. Die markante Form des Glases unterstreicht die Individualität, die den Triple Casked Irish Whiskey auszeichnet. Das sorgfältige Mischen von drei in unterschiedlichen Fässern gereiften Whiskeys – in neuen Fässern aus amerikanischer Eiche, Bourbon-Fässern aus den USA sowie Oloroso Sherry-Fässern aus Spanien – verleiht Slane Irish Whiskey ein vielfältiges Geschmacksprofil, bei dem Vanille-, Toffee- und Röstaromen auf süße Trockenfrüchte treffen.

Die Promotion wird am Point of Sale durch aufmerksamkeitsstarke Zweitplatzierungen unterstützt; die Displays sind mit je 18 Geschenkpackungen bestückt. Die Mix-Kartons beinhalten je drei Flaschen Slane Irish Whiskey und drei Geschenksets (Verkaufspreis 23,99 Euro, UVP). Die Frühjahrspromotion läuft bundesweit im deutschen Lebensmitteleinzelhandel bis Ende April 2023.