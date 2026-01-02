Nur noch bis Sonntag: Österreich-Gewinnspiel! Bunnahabhain Toiteach A Dhà + Winterpaket: Hoodie, Haube +Nosing Glas!

Für unsere österreichischen Leser haben wir jetzt ein verspätetes Weihnachtsgeschenk: Normalerweise ist es für sie ja nicht möglich, an unseren Gewinnspielen teilzunehmen – aber jetzt gibt es bei uns sogar ein Gewinnspiel NUR für Österreicher: Gemeinsam mit unserem Gewinnspiel-Partner, der Rudolf Ammersin GesmbH, verlosen wir in dieser Woche ein schönes winterliches Bunnahabhain-Paket: Den Bunnahabhain Toiteach A Dhà, die torfige Sherryabfüllung der Islay-Brennerei, gemeinsam mit einem Hoodie, einer kuschelingen Haube und dem passenden Nosing-Glas der Brennerei.

Wie Sie dabei sein können? Ganz einfach: Sie lesen unsere Infos zur Brennerei und zwei ihrer Abfüllungen aufmerksam durch, senden uns die Antwort auf unsere (leichte) Gewinnfrage zu – und schon können Sie mit etwas Glück das winterliche Bunnahabhain-Paket gewinnen. Wichtig: Diesmal sind ausschließlich Leser aus Österreich teilnahmeberechtig!

Achtung: Das Gewinnspiel endet am Sonntag! JETZT mitspielen!

Hier finden Sie die Infos zur Brennerei und den Whiskys:

Die Destillerie Bunnahabhain

Die 1881 gegründete Brennerei Bunnahabhain ist die nördlichste Destille auf der Insel Islay und auch eine der abgelegensten. Sie liegt mit Blick auf den „Sound of Islay„, einer Meerenge, die die Hebrideninseln Islay und Jura trennt.

Der Name Bunnahabhain bedeutet „Flussmündung“ und meint damit den Margadale River, der unweit der Destillerie verläuft. Aus seinem klaren Quellwasser wird der Whisky destilliert. Das ist einer der Gründe für die Milde der Bunnhabhain Whiskys.

Obwohl Whisky aus Islay allgemein kraftvoll torfig schmeckt, wird bei Bunnahabhain in der Regel ungetorfte Gerste für die Single Malts verwendet. Diese werden ohne Kühlfiltration und ohne Zugabe von Farbstoffen abgefüllt.

Erst Ende 2022 wurde die Destillerie für ihre nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet, sie ist die erste Null-Emission Brennerei auf Islay.

Bunnahabhain 12 Jahre | Kein typischer Islay Whisky

»Ein schöner Whisky für Einsteiger!

Der Bunnahabhain 12 ist der Klassiker der nördlichsten Destillerie auf der Insel Islay. Für diesen milden Whisky wurde ungetorfte Gerste verwendet. Die Whiskys für die 12-jährige Abfüllung reifen zu einem Viertel in spanischen Sherry-Fässern und zu drei Vierteln in amerikanischen Bourbon-Fässern. Wie alle Single Malts der Destillerie wird auch dieser Single Malt ungefärbt und ohne Kühlfiltration mit 46,3 % Alkohol abgefüllt.

Nase: Frisch und aromatisch fruchtig, Blüten, getrocknete Früchte, maritime Noten

Gaumen: Weich und rund mit cremigem Mundgefühl, fruchtige, süße Aromen, Sherry, Anklänge von Vanille und Karamell, Nuss

Abgang: reich und vollmundig

Ihr Gewinn: Bunnahabhain Toiteach A Dhà | Torfig mit Sherry

Obwohl Bunnahabhain für ihre nicht-torfigen Whiskys bekannt ist, kann sie auch anders. Diese Abfüllung ist, wie auch der (unaussprechliche) Name schon sagt: torfig. Denn „Toiteach A Dhà” bedeutet „Der Rauchige Nummer zwei“. Er ist der Nachfolger des „Toiteach“, des ersten rauchigen Bunnahabhain-Whiskys. Der Torfigkeit setzt die Reifung in Ex-Bourbon und ehemaligen Oloroso Sherry-Fässern, eine schöne Süße entgegen.

Der Whisky ohne Altersangabe überzeugt trotz süßen Noten mit einem ordentlichen Wumms an Torfigkeit und ist, wie alle Whiskys von Bunnahabhain, ungefärbt und nicht kühlgefiltert.

Nase: Kraftvoll torfig, Lagerfeuer, Islay-tpische maritime Noten, salzige Briese, Süße von getrockneten Früchten, Sherry, Eichenholz

Gaumen: Rauchig mit einer ordentlichen Portion Torf, Süße vom Sherry, etwas Eichenholz

Abgang: würzig-rauchiger Abgang mit etwas Pfeffer

Und wir legen zum Toiteach A Dhà noch das Winterpaket von Bunnahabhain drauf: Ein Hoodie, eine warme Winterhaube und das Original-Nosingglas von Bunnahabhain!

Und so gewinnen Sie den Bunnahabhain Toiteach A Dhà und das Bunnahabhain Winterpaket:

Beantworten Sie einfach die folgende Gewinnfrage: Auf welcher Insel liegt die Brennerei Bunnahabhain?

a. auf der Isle of Mull

b. auf Islay

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Bunnahabhain“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 4. Januar 2026, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben ihn/sie am 5. Januar 2026 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Gewinnspielpartner Rudolf Ammersin GesmbH versendet.

Achtung! Beim Gewinnspiel könnenausnahmsweise nur Leser aus Österreich mitmachen! Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Österreich wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Bunnahabhain“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 4. Januar 2026, 23:59 Uhr. Die Gewinnerin oder der Gewinner werden am 5. Januar 2026 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Rudolf Ammersin GesmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Rudolf Ammersin GesmbH versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team