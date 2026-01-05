Wer gewinnt den Bunnahabhain Toiteach A Dhà + Winterpaket: Hoodie, Haube und Nosing Glas? Wir lösen auf!

Es war eine Premiere: Für unsere österreichischen Leser hatten wir ein verspätetes Weihnachtsgeschenk: Gemeinsam mit unserem Gewinnspiel-Partner, der Rudolf Ammersin GesmbH, verlosten wir in der letzten Woche ein schönes winterliches Bunnahabhain-Paket: Den Bunnahabhain Toiteach A Dhà, die torfige Sherryabfüllung der Islay-Brennerei, gemeinsam mit einem Hoodie, einer kuschelingen Haube und dem passenden Nosing-Glas der Brennerei.

Es freut uns, dass unser Gewinnspiel für Österreich in Österreich so gut angenommen wurde – vielen Dank fürs Mitmachen und Ihr Interesse. Wer gewonnen hat, verraten wir Ihnen gleich, zuvor aber noch die Infos zum Preis und der Brennerei:

Die Destillerie Bunnahabhain

Die 1881 gegründete Brennerei Bunnahabhain ist die nördlichste Destille auf der Insel Islay und auch eine der abgelegensten. Sie liegt mit Blick auf den „Sound of Islay„, einer Meerenge, die die Hebrideninseln Islay und Jura trennt.

Der Name Bunnahabhain bedeutet „Flussmündung“ und meint damit den Margadale River, der unweit der Destillerie verläuft. Aus seinem klaren Quellwasser wird der Whisky destilliert. Das ist einer der Gründe für die Milde der Bunnhabhain Whiskys.

Obwohl Whisky aus Islay allgemein kraftvoll torfig schmeckt, wird bei Bunnahabhain in der Regel ungetorfte Gerste für die Single Malts verwendet. Diese werden ohne Kühlfiltration und ohne Zugabe von Farbstoffen abgefüllt.

Erst Ende 2022 wurde die Destillerie für ihre nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet, sie ist die erste Null-Emission Brennerei auf Islay.

Bunnahabhain 12 Jahre | Kein typischer Islay Whisky

»Ein schöner Whisky für Einsteiger!

Der Bunnahabhain 12 ist der Klassiker der nördlichsten Destillerie auf der Insel Islay. Für diesen milden Whisky wurde ungetorfte Gerste verwendet. Die Whiskys für die 12-jährige Abfüllung reifen zu einem Viertel in spanischen Sherry-Fässern und zu drei Vierteln in amerikanischen Bourbon-Fässern. Wie alle Single Malts der Destillerie wird auch dieser Single Malt ungefärbt und ohne Kühlfiltration mit 46,3 % Alkohol abgefüllt.

Nase: Frisch und aromatisch fruchtig, Blüten, getrocknete Früchte, maritime Noten

Gaumen: Weich und rund mit cremigem Mundgefühl, fruchtige, süße Aromen, Sherry, Anklänge von Vanille und Karamell, Nuss

Abgang: reich und vollmundig

Ihr Gewinn: Bunnahabhain Toiteach A Dhà | Torfig mit Sherry

Obwohl Bunnahabhain für ihre nicht-torfigen Whiskys bekannt ist, kann sie auch anders. Diese Abfüllung ist, wie auch der (unaussprechliche) Name schon sagt: torfig. Denn „Toiteach A Dhà” bedeutet „Der Rauchige Nummer zwei“. Er ist der Nachfolger des „Toiteach“, des ersten rauchigen Bunnahabhain-Whiskys. Der Torfigkeit setzt die Reifung in Ex-Bourbon und ehemaligen Oloroso Sherry-Fässern, eine schöne Süße entgegen.

Der Whisky ohne Altersangabe überzeugt trotz süßen Noten mit einem ordentlichen Wumms an Torfigkeit und ist, wie alle Whiskys von Bunnahabhain, ungefärbt und nicht kühlgefiltert.

Nase: Kraftvoll torfig, Lagerfeuer, Islay-tpische maritime Noten, salzige Briese, Süße von getrockneten Früchten, Sherry, Eichenholz

Gaumen: Rauchig mit einer ordentlichen Portion Torf, Süße vom Sherry, etwas Eichenholz

Abgang: würzig-rauchiger Abgang mit etwas Pfeffer

Und wir legen zum Toiteach A Dhà noch das Winterpaket von Bunnahabhain drauf: Ein Hoodie, eine warme Winterhaube und das Original-Nosingglas von Bunnahabhain!

Und den Bunnahabhain Toiteach A Dhà und das Bunnahabhain Winterpaket gewonnen hat:

Susanne Grubich aus 2700 Wiener Neustadt

Wir gratulieren ganz herzlich! Nach den Feiertagen wird Ihnen der Gewinn durch unseren Gewinnspielpartner Rudolf Ammersin GesmbH zugesendet – genießen Sie diesen schönen Whisky!

Und gleich heute geht es mit unserem nächsten Gewinnspiel weiter, diesmal wieder für Deutschland – und mit einem großartigen Preis, der uns in der Redaktion das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Aber wir sind natürlich von der Teilnahme ausgeschlossen – Sie nicht, also schauen Sie gleich wieder vorbei! Es zahlt sich aus!

Herzlichst

Ihr Team von Whiskyexperts