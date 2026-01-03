Samstag, 03. Januar 2026, 11:46:13
SpeysideVerkostungsnotiz

Whiskyfun: Angus verkostet Glen Moray – und das Finale von „Whisky und Terroir“

Diesmal geht es neben der Frage, was Terroir bei Whisky bedeutet um zwei Bottlings aus der Speyside-Brennerei - beide hoch bewertet

Mit heute beendet Angus MacRaild seinen dreiteiligen Artikel über Whisky und Terroir – und stellt dem Ganzen noch zwei Tasting Notes zu Whiskys von Glen Moray nach – beide unabhängig abgefüllt und sehr gut bis ausgezeichnet bewertet. Wennm Sie sich für Teil 1 und Teil 2 des Artikels interessieren, finden Sie beide Teile hinter den jeweiligen Links, und ebenso die Verkostung von heute:

AbfüllungPunkte

Glen Moray 17 yo 2007/2025 (53.1%, Murray McDavid, Benchmark, Kentucky bourbon barrels, casks #5844+48+51, 582 bottles)87 
Glen Moray Glenlivet 22 yo (58%, Moon Import, first series, sherry wood, 600 bottles, early 1980s)92
Photos by // www.fb.com/grantanderson.me www.grantanderson.me Insta/@grantandersondotme
