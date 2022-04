Nur noch diese Woche: Gewinnen Sie jetzt mit dem BSC 3x den einzigartigen Writers‘ Tears Single Pot Still Whiskey!

Unser neues Gewinnspiel für unsere Leser aus Deutschland stellt einen ganz besonderen irischen Whiskey in den Mittelpunkt – die erste Single Pot Still Abfüllung der Traditionsmarke Writers‘ Tears – zur Verfügung gestellt von unserem Gewinnspielpartner, dem Bremer Spirituosen Contor.

Writers' Tears Single Pot Still Whiskey

Writers‘ Tears Single Pot Still

Bernard und Rosemary Walsh von Walsh Whiskey sind seit 1999 im Whiskeygeschäft in Irland und haben in dieser Zeit den Wiederaufstieg des irischen Whiskeys mit den Marken The Irishman und Writers‘ Tears maßgeblich mitbestimmt.

In diesen zwei Jahrzehnten haben sie 21 dreifach destillierte Whiskeys unter den beiden Marken veröffentlicht. Was bisher aber im Portfolio gefehlt hat, war ein Single Pot Still Whiskey. Das hat sich nun geändert.

Im Oktober des Vorjahres wurden rund 5.800 Flaschen Writers’ Tears – Single Pot Still abgefüllt und danach für Irland, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Holland ausgeliefert – eine deutlich limitierte Edition also, die international große Beachtung fand.

Ursprünglich in Bourbonfässern gereift, wurde der dreifach destillierte Single Pot Still Whiskey später in Pedro Ximenez Sherryfässern aus Spanien und Florio Marsala Hogsheads aus Sizilien weiter gereift, bevor er auf die Trinkstärke von 46% vol. gebracht wurde.

Und den Genießer erwartet ein bunter Strauß von Aromen und Geschmäckern:

Die Nase des Whiskys bringt kandierte Süße und Toffee-Äpfel, während der Gaumen Noten von Pot-Still-Würze und die samtigen, dessertartigen Noten von PX Sherry aufweist, die mit einem gehaltvollen Mundgefühl abschließen.

Bernard Walsh war dieser neue Whiskey eine Herzensangelegenheit, und man spürt das aus seinem Kommentar:

„Writers’ Tears ist von sich aus bereits eine Pot-Still-Reihe von Whiskeys, und diese Single-Pot-Still-Aabfüllung verfestigt diese DNA. Wir wollten hier eine klassische Pot-Still-Kombination erschaffen, indem wir sie mit amerikanischen Bourbonfässern, Pedro Ximenez Sherryfässern aus Spanien und Florio Marsala Hogsheads aus Sizilien kombinieren – dicht und komplex wie ein Whiskey sein soll!“

Und weiter:

„Die Komplexität, die sich aus der Verbindung von würzigem Single Pot Still Whiskey mit Bourbon-, süßen PX- und Marsala-Fässern ergibt, ist ein Fest für die Sinne. Ich bin sehr stolz auf diesen Whiskey, unsere erste Single-Pot-Still-Abfüllung und freue mich, der Writers‘ Tears-Familie einen neuen Core-Whiskey hinzuzufügen, der im Laufe der Zeit mit neuen Batches für immer mehr unserer Anhänger in über 50 Ländern weltweit verfügbar sein soll.“

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: Aus welchen drei Ländern stammen die Fässer für den Writers‘ Tears Single Pot Still Whiskey?

a. Schweiz, Dänemark und Japan

b. USA, Spanien und Italien

