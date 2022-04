Jura bringt Islanders’ Expressions Collection No.1 in den Global Travel Retail – mit Video

Die Destillerie Jura hat dieser Tage eine neue Serie in den Global Travel Retail gebracht, die Jura Islanders’ Expressions Collection. Mit der Jura Islanders’ Expressions Collection No.1 ging man ab 1. April in London Heathrow Terminal 5 in den Verkauf, diese Abfüllung wird jetzt in anderen britischen und europäischen Flighäfen ausgerollt.

Gedacht ist die Serie, um neue Genießer an Jura heranzuführen, vor allem jene, die noch keine oder wenig Erfahrung mit Single Malt haben. Zudem ist die Serie eine Hommage an Künstler und Kunsthandwerker, die von Jura stammen. Die erste Ausgabe ist der Künstlerin Amy Dunnachie gewidmet, die auf Barbados aus Strandgut kleine Kunstwerke schafft. Die Verpackung und das Etikett spiegeln den Stil von Amy Dunnachie wieder.

Dementsprechend stammt der Whisky aus ex-bourbon-Fässern und ehemaligen Rumfässern von Barbados – er soll leicht und zitronig im Geschmack sein. Dies sind die offiziellen Tasting Notes zu dem mit 40% vol. abgefüllten Whisky:

COLOUR

Golden Bronze

NOSE

Rich tropical fruit, citrus, coconut, vanilla and nectarine

TASTE

Enticing sweet notes of grilled peaches, bananas, passion fruit, papaya, and mango, balanced with a creamy finish with warm sweet spice and a lingering richness.

CASK

Islanders’ Expression No.1 is finished in ex rum casks from Barbados

Und hier noch ein Video über den Jura Islanders’ Expressions Collection No.1:

Noch mehr über den Whisky und vor allem über die Künstlerin können Sie auf dieser Webseite hier erfahren: https://www.jurawhisky.com/islanders-expression-1/.