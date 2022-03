Nur noch diese Woche: Gewinnen Sie mit Whiskyexperts 4x den Single Malt Whisky Seven Seals „The Age of Pisces“!

In unserem neuesten Gewinnspiel können Sie 4x einen ganz besonderen Whisky gewinnen: Der „The Age of Pisces“ ist das neueste Mitglied der Zodiac- Serie von Seven Seals. Besonders ist nicht nur die Idee hinter der Linie, die verschiedenen Eigenschaften von Sternzeichen durch den Geschmack des Whiskys abzubilden, sondern auch das Verfahren, in dem der Single Malt Whisky nach mindestens drei Jahre Fassreife in kürzester Zeit zu seiner Vollendung geführt wird: Die Stockhausen Methode ermöglicht es, den Whisky schnell und ganz gezielt sein angestrebtes Geschmacksprofil erreichen zu lassen – und das auf völlig natürliche Art.

Machen Sie jetzt mit – das ist die letzte Woche dieses Gewinnspiels!

Aber lassen wir Seven Seals doch selbst über die Zodiac-Serie sprechen und Ihnen die Gewinnfrage stellen. Wir wünschen Ihnen viel Glück und Erfolg beim Mitmachen!

Die Sternzeichen-Serie (Zodiak) von Seven Seals

Gibt es etwas vielfältigeres als Sternzeichen? Vom bulligen Stier über die zarte Jungfrau könnten die Charakteristiken eines jeden Sternzeichen nicht unterschiedlicher sein. Daher war es für das Team von Seven Seals klar, dass jeder Zodiac genau dies zeigen soll. Die Seven Seals Zodiac-Linie steht für die unendlich grosse Geschmacksvielfalt und die ausgewogenen, harmonische Aromen der Seven Seals Single Malt Whiskys.

In der Produktion des Whiskys wird auf die charakterlichen Eigenschaften des jeweiligen Sternzeichens eingegangen und auf den Whisky übertragen. Das Resultat sind schmackhafte, starke, einzigartige Single Malt Whiskys.

Die Seven Seals Zodiacs werden in limitierten Batches von 365 Flaschen abgefüllt.

Bevor wir Ihnen aber die Gewinnfrage verraten, stellen wir Ihnen aber noch die zwei neusten Zuzügler in der Sternzeichen-Familie vor:

The Age of Sagittarius 49,7%

Dieser Single Malt Whisky steht im Sternzeichen Schütze und ist extrovertiert und begeisterungsfähig, sein Optimismus und Humor machen ihn beliebt und seine positive Lebenseinstellung steckt andere Menschen an.

Der Sagittarius ist von Anfang an schön ausgewogen. Er ist angenehm sanft mit feinen Aromen von Süssholz, Rosinen, dezentem Lebkuchen, von gerösteten Nüssen und einer feinen Holznote. Ein schön langer Abgang krönt den Genuss.

Limitierte Auflage in verschiedenen Batches von 365 Flaschen.

The Age of Pisces 49,7%

Dieser fantasievolle «Pisces» ist von Anfang inspirierend. Er steht im Sternzeichen der Fische und ist für ein geselliges Zusammensein perfekt. Geheimnisvoll, fantasievoll, fein und mild ist er, aber auch romantisch, wie Fische-Geborene eben. Angenehm ausbalanciert kommen Aromen von Feigen, getrockneten Früchten und Nüssen zum Vorschein. Der lange einfühlsame Nachklang wird durch dezente Noten von orientalischen Gewürzen, feinen Vanillenoten mit einem Hauch von dunkler Schokolade gekrönt.

Limitierte Auflage in verschiedenen Batches von 365 Flaschen.

Und so gewinnen Sie einen von vier Single Malt Whiskys Seven Seals The Age of Pisces:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: Wie heisst der letzte Sternzeichen Whisky von Seven Seals, der nun auf den Markt kommt?

a. The Age of Sagittarius

b. The Age of Pisces

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Seven Seals“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 27. März 2022, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir den/die Gewinner:in des Preises und geben ihn/sie am 28. März 2022 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Seven Seals versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland oder Österreich wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Seven Seals“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 27. März 2022, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner*in werden am 28. März 2022 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Seven Seals sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Seven Seals versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

