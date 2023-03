Exklusiv für Deutschland veröffentlicht Douglas Laing & Co. gemeinsam mit ihrem Partner Bremer Spirituosen Contor die siebte Auflage der Scallywag Easter Edition. Alle weiteren Details und Infos zu dieser limitierten Abfüllung sowie Tasting Notes finden Sie in der Pressemitteilung, die wir vom BSC erhalten haben:

Ostern kann kommen!

Scallywag Easter Edition No. 7 exklusiv für Deutschland

Bremen, 07. März 2023. Das schottische Familienunternehmen Douglas Laing & Co. versendet österliche Grüße und veröffentlicht die auf 960 Flaschen limitierte, Scallywag Easter Edition No. 7, exklusiv für Deutschland. Die bereits siebte Auflage wurde mit 48% Vol. und einem hohen Anteil im Sherryfass gereifter Whiskys abgefüllt und ist ganz in Douglas Laing Tradition ungefärbt und nicht kältefiltriert.

Die Ausstattung der limitierten Abfüllung präsentiert den Familienhund der Laings mit niedlichen Osterhasenohren und einem kleinen Halstuch inmitten bunter Ostereier auf einer saftig-grünen Wiese.



Cara Laing, Director of Whisky des Familienunternehmens, hierzu:

„Es macht immer wieder Spaß, gemeinsam mit unserem Partner BSC neue Abfüllungen speziell für deutsche Whiskyliebhaber zu entwickeln. Die Scallywag Osterabfüllungen sind zu einem festen Bestandteil für unsere Partnerschaft geworden und wir können kaum glauben, dass dies bereits unsere 7. Auflage ist. Angesichts des reichhaltigen Kakao- und Piment-Charakters von Scallywag, der auf eine lange Reifung in ehemaligen Sherryfässern zurückzuführen ist, bietet Ostern die perfekte Gelegenheit, einen Dram Scallywag zusammen mit einem leckeren Schokoladenei zu schlürfen und zu genießen!“

Die Scallywag Easter Edition No. 7 ist ab sofort im ausgewählten Fachhandel erhältlich.

Tastingnotes

Das macht Lust auf Ostern! Würzig, süße Sherrynoten in der Nase werden am Gaumen von einer wahren Geschmacksexplosion von süßem Fruchtkompott und cremiger Schokolade abgelöst und machen Scallywag Easter Edition No. 7 zum perfekten Begleiter zur kleinen Nascherei.