OurWhisky Foundation wird Education Partner für den BCB 2024

Beim diesjährigen Bar Convent Berlin wird ein verstärkter Fokus auf Whisk(e)y liegen. Auf einer eigenen Highlight-Fläche wird an allen drei Messetage Programm zu Whisk(e)y-Themen stattfinden. Ergänzt wird dies durch eine eigenen Education Area, in der sich die Messe-Besuchende rund um diese Spirituose in der BCB Whisk(e)y Embassy weiterbilden können. Gemeinsam mit dem BCB wird hier die OurWhisky Foundation das Bildungs-Programm kuratieren (wir stellten Ihnen diese Organisation im März 2022 vor).

(c) OurWhisky Foundation

Im News-Bereich der Website des BCB stellt Gründerin Becky Paskin dar, wie es zur Gründung der OurWhisky Foundation kam, und gibt einen Ausblick auf das, was auf der BCB 2024 im Bereich Whisk(e)y erwartet werden darf.

Becky Paskin