Neuigkeiten aus Bremen: Die dort ansässige Craft-Distillery Piekfeine Brände bringt nun zum ersten Mal einen 10 Jahre alten Single Malt Whisky auf den Markt. Der deutsche Whisky wurde in einem Portweinfass gefinisht.

Gründerin und Brennmeisterin Birgitta Schulze Van Loon hat uns dazu für Sie eine Information zukommen lassen, in der Sie mehr über den neuen deutschen Single Malt erfahren. Sollten Sie Interesse an dieser Abfüllung haben, finden Sie hier die Verlinkung zur Shopseite.

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Piekfeine Brände präsentieren ihren ersten 10-jährigen Single Malt VAN LOON Portwine Finish

Ein weiterer Meilenstein aus Bremen: Piekfeine Brände präsentieren erstmals einen 10-jährigen Single Malt Whisky.

Die Bremer Craft-Distillery Piekfeine Brände erreicht einen besonderen Meilenstein: Erstmals bringt Gründerin und Brennerin Birgitta Schulze van Loon einen 10-jährigen Single Malt Whisky auf den Markt.

Seit 2012 destilliert die Brennerei ihren eigenen Whisky – The First Hanseatic Single Malt. Insgesamt liegen rund 50 Fässer im Fasslager. Die Jahrgänge 2012 bis 2014 mit einem Tokajer- Finish sind längst ausverkauft. Die 2015er Charge war jedoch größer – und konnte nun ein ganzes Jahrzehnt am Bremer Europahafen reifen. Der 10-jährige VAN LOON – Portwine Finish ist eine limitierte Edition und vereint handwerkliche Perfektion, hanseatische Geduld und eine außergewöhnliche Fassreifung. Die Lagerung erfolgte zunächst in Rotwein-Barrique-Fässern deutscher Winzer und Ex-Bourbon-Fässern, bevor der Whisky nach fünf Jahren in Portweinfässern vermählt wurde und sein charakteristisches Finish erhielt.

Der VAN LOON 10 Jahre Portwine Finish besticht durch seine tiefe bernsteinfarbene Tönung mit rubinroten Reflexen und seine komplexe Aromatik. In der Nase zeigen sich dunkle Beeren, Feigen und Vanille, begleitet von Zartbitterschokolade und feinen Gewürzen. Am Gaumen entfalten sich fruchtige Tiefe, Schokolade und eine markante Eichenwürze, die in einem langen, eleganten Abgang nachklingt.

„Dieser besondere Whisky ist ein echtes Highlight für Liebhaber komplexer Fassreifungen und unterstreicht die hohe Qualität unserer handwerklichen Destillation.“ Birgitta Schulze van Loon

VAN LOON – Vielfalt in Reifung und Stil

Aktuell umfasst die VAN LOON Whiskyfamilie sechs Abfüllungen, die das Spektrum hanseatischer Brennkunst zeigen:

VAN LOON 10 Jahre Portwine Finish – tief, fruchtig, mit edler Süße und Reife.

VAN LOON 7 Jahre Tokajer Finish – letzte Abfüllung aus dem Tokajer-Fass

VAN LOON 7 Jahre Smoked over Beechwood – zart rauchig, durch über Buchenholz gedarrtes Malz.

VAN LOON 5 Jahre Bourbon Barrel – klassisch, mit Noten von Vanille, Honig und Toffee.

Peated VAN LOON 4 Jahre Bourbon Barrel – kräftig-torfig, malzbetont mit Anklängen von Rauch und Kakao.

Peated VAN LOON 7 Jahre Redwine Barrel – vereint torfige Kraft mit fruchtiger Rotwein- Tiefe.

German Whisky – eine Erfolgsgeschichte aus Handwerk und Leidenschaft

Noch vor zwanzig Jahren war Whisky aus Deutschland ein Geheimtipp. Heute zählt die Bundesrepublik mit über 200 aktiven Brennereien zu den vielfältigsten Whiskyregionen Europas. Charakteristisch für deutschen Whisky ist die Vielfalt an Getreidesorten, Fassarten und Finishes – Ausdruck der kreativen Freiheit kleiner Brennereien.

Auch der VAN LOON – The First Hanseatic Single Malt steht für diese Haltung: norddeutsch, hanseatisch, eigenständig – und mit unverwechselbarem Charakter.

Piekfeine Brände – Die Bremer Craft-Distillery

Birgitta Schulze van Loon gründete ihre Brennerei am 11.11.2011 am Bremer Europahafen. Seitdem entstehen hier handwerklich destillierte Brände, Liköre, Gin, Rum und Whisky – mehrfach ausgezeichnet und bekannt für authentische Rezepturen und regionale Handschrift. Den VAN LOON Portwine Finish gibt es in nummerierten 200 ml und 500 ml Flaschen, sowie als Miniatur in 50 ml. Er ist momentan ausschließlich über die Brennerei zu beziehen, solange der Jahrgang reicht.