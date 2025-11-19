Mittwoch, 19. November 2025, 18:17:20
Isle of Barra Distillers starten Fassprogramm für die 2027 eröffnende Brennerei

Interessierte Whiskyfreunde können sich jetzt ein Fass des ersten Whiskys der Brennerei sichern - es wird 2027 befüllt werden

Es ist zwar noch etwas hin, bis die Isle of Barra Distillery ihre Produktion aufnehmen wird (geplant ist das für 2027), aber schon jetzt bieten die Isle of Barra Distillers Fässer und Fassanteile für interessierte Whiskyenthusiasten zum Kauf an.

Katie und Michael Morrison nennen 5.000 Pfund als minimales Investment. Dafür bekommt der Käufer ein Fass im Wert von knapp unter 4000 Pfund, das etwa 250 Flaschen im geschätzten Wert von 50 Pfund pro Flasche ergeben soll. Damit wäre der gesamte Flaschenwert bei 12.500 Pfund.

Im Fasspreis enthalten sind:

  1. Das gewählte Fass, befüllt mit New Make Spirit von Isle of Barra Distillers
  2. Eigentumsurkunde
  3. Lagerung im Lagerhaus vor Ort und Versicherung für 10 Jahre inklusive
  4. Exklusive Führung durch die Isle of Barra Distillers nach Vereinbarung. Nicht öffentlich zugänglich.
  5. Proben des reifenden Destillats auf Anfrage zum Standardpreis. Maximal 1 Probe pro Jahr.
  6. Möglichkeit, das eigene Fass persönlich zu befüllen.
  7. Rückkaufoption nach 10 Jahren von Isle of Barra Distillers Co.

Mehr zum Programm findet man auf dieser Seite des Internetauftritts der Brennerei.

SourceThe Spirits Business
