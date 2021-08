PR: BBQ, Whisky, Musik und Jute Laune – STORK CLUB Hoffest am 28.08.2021

Letztes Jahr fiel es aus, in diesem findet es statt: die STORK CLUB Whiskey Destillerie lädt zu ihrem Hoffest nach Schlepzig ein. Was die Gäste erwartet, das erfahren Sie in der nachfolgenden Presseaussendung:

BBQ, Whiskey, Musik und Jute Laune: STORK CLUB lädt am 28.08. zum Hoffest ein

2020 konnte das beliebte Hoffest der STORK CLUB Whiskey Destillerie nicht stattfinden. In diesem Jahr darf aber endlich wieder gefeiert werden und so lädt das Team am Samstag, 28. August 2021, alle Whiskey-Liebhaber aus Berlin und Brandenburg zu sich nach Schlepzig ein.



Das Programm ist bunt wie immer. Los geht`s um 10.00 Uhr. Neben dem Entdecken der verschiedenen Whiskey-Varianten und einem leckeren BBQ sorgt das „Randale Orchester“ aus Cottbus für die passende musikalische Stimmung. Da auch Kinder bei den letzten Hoffesten richtig viel Spaß hatten, wurde das Angebot für sie nun erweitert: Eine große Kids-Area mit Wiese, diversen Sportgeräten, Kinderschminken und einer Graffiti-Area steht ihnen zum Austoben bereit. Die Eltern können derweil die Cocktailbar besuchen, mit Freunden auf der Terrasse am Wasser entspannen oder eine der kostenlosen Führungen durch die Destillerie mitmachen. Die probierten Whiskys kann man am Ende des Tages natürlich auch im Shop erwerben und mit nach Hause nehmen. Wer mag, lässt sich noch eine persönliche Widmung auf die Flasche gravieren.

Aquamediale zu Besuch beim Hoffest

In Kooperation mit dem Spreewälder Kunstfestival „Aquamediale“ ist auf dem Hoffest auch ein Kunst-Act geplant. Der gebürtige Lübbener Franz Rentsch (Meisterschüler Sophia Schama) sowie Robert Seidel (Meisterschüler Neo Rauch) aus Leipzig haben sich vom Spreewaldort Schlepzig inspirieren lassen und Farbpigmente aus geröstetem Roggen der Whiskey-Destillerie gewonnen. Mit diesen Farben wurden dann großformatige Leinwände gestaltet, die auf dem Hof der Destillerie gezeigt werden. Zudem sind verschiedene Performances im Laufe des Tages auf dem Destillerie Gelände geplant.

Anreise zum Hoffest

Die Anreise von Berlin nach Schlepzig ist bequem mit der Bahn möglich. Vom Berlin-Alexanderplatz geht jede Stunde ein Zug nach Lübben. Von dort fährt der 506 Bus nach Schlepzig. Alternativ kann man vom Bahnhof Lübben auch mit dem Fahrrad entlang eines wunderschönen 13km langen Hauptspree-Radweges nach Schlepzig radeln.

STORK CLUB Whiskey Hoffest

Samstag, 28. August 2021

10 bis 20 Uhr

Dorfstr. 56

15910 Schlepzig