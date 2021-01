PR: Brown-Forman Deutschland als „Great Place to Work©“ zertifiziert

„Ein ausgezeichneter Platz, um dort zu arbeiten“ – so könnte man die Zertifizierung als „Great Place to Work©“ im Deutschen bezeichnen. Diese Auszeichnung als vorbildlicher Arbeitgeber hat sich auch in diesem Jahr die in Hamburg ansässige Niederlassung von Brown-Forman gesichert, diesmal sogar mit noch besserem Ergebnis als im Vorjahr.

Was man darüber bei Brown-Forman Deutschland (das Mutterunternehmen besitzt neben Jack Daniel’s unter anderem auch die schottischen Brennereien Benriach, Glendronach und Glenglassaugh) zu sagen hat, können Sie hier in der uns übermittelten Pressemitteilung nachlesen:

Brown-Forman Deutschland als „Great Place to Work©“ zertifiziert

Hamburg, 04.01.2021 – Die Mitarbeiter des in Hamburg ansässigen Spezialisten für Premium und Super Premium Spirituosen beteiligten sich nicht nur weit überdurchschnittlich an dem von „Great Place to Work®“ durchgeführten gleichnamigen Zertifizierungsprogramm, sie stellten der Arbeitsplatzkultur ihrer Organisation gleichzeitig auch ein hervorragendes Zeugnis aus.

„Mein ganzes Team und ich sind stolz darauf, dass Brown-Forman Deutschland so überdurchschnittlich abschneidet und freuen uns besonders, dass wir unser gutes Ergebnis der letzten Zertifizierung sogar nochmals steigern konnten. Wir sind dankbar für die wundervollen Marken in unserem Portfolio, allen voran unsere Markenikone JACK DANIEL’S Tennessee Whiskey. Der anhaltende Erfolg unserer Organisation ist letztlich aber dem Engagement des Teams, unserer wertschätzenden Arbeitskultur und unserem vertrauensvollen Arbeitsumfeld zu verdanken, das wir alle gemeinsam gestalten und das auf unseren starken Unternehmenswerten basiert, sowohl in Deutschland als auch global“,

so Yiannis Pafilis, Geschäftsführer Brown-Forman Deutschland und Tschechien.

Yiannis Pafilis, Geschäftsführer Brown-Forman Deutschland und Tschechie

Die Zertifizierung erfolgte auf Basis einer unabhängigen, anonymen Befragung, zu der alle Mitarbeiter im September dieses Jahres aufgerufen wurden, sowie der Analyse von Maßnahmen und Programmen der Personalarbeit. Der Vorsprung der Brown-Forman Deutschland Ergebnisse zum Marktdurchschnitt war bei zentralen Themenfeldern wie zum Beispiel „Respekt“ und „Teamgeist“ am größten. Das Themenfeld „Stolz“ erzielte von allen die insgesamt höchste Bewertung. Auch hierüber ist Pafilis sehr erfreut: „Was kann man seinem Arbeitgeber Schöneres attestieren als die Aussage „Ich bin stolz, hier zu arbeiten.“ Die Auszeichnung „Great Place to Work®“ wird für ein Jahr vergeben.

Über „Great Place to Work®“

„Great Place to Work®“ ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut, das in rund 60 Ländern Unternehmen dabei unterstützt, ihre Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu entwickeln. Jedes Jahr zeichnet „Great Place to Work®“ auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungen und der Analyse der Unternehmenskultur sehr gute Arbeitgeber international, national, regional und branchenspezifisch für ihre Leistung aus.