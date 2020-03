PR: Brown-Forman launcht die Woodford Reserve Kentucky Derby® Edition No. 146

Ein jährliches Highlight in der Bourbon-Range von Woodford Reserve ist die Woodford Reserve Kentucky Derby® Edition, die in diesem Jahr in der Edition No. 146 erscheint. Woodford Reserve ist der offizielle Partner dieses weltweit bekannten Galopprennens, und das Etikett der Flasche wird aus diesem Anlass jährlich von einem Künstler mit einem Motiv des Derbys gestaltet.

Hier alle Infos zu der neuesten Ausgabe, die uns von Brown-Forman jetzt zur Verfügung gestellt wurden:

Neues Sammlerstück für Bourbon-Liebhaber: Brown-Forman launcht die Woodford Reserve Kentucky Derby® Edition No. 146

Über 18 Millionen Zuschauer verfolgen jedes Jahr Anfang Mai das berühmte Kentucky Derby, das neben dem Super Bowl zu den größten Sportevents in den USA zählt. Dabei kommen nicht nur die Fans des weit über die Tore von Louisville hinaus bekannten Galopprennens auf ihre Kosten. Auch die Liebhaber des feinen Woodford Reserve Bourbons – Sponsor und offizieller Bourbon des Derbys – erwartet wieder ein besonderes Highlight: die neue limitierte Ausgabe der Woodford Reserve Kentucky Derby® Edition No. 146 aus dem Jahr 2020.

Das begehrte Sammlerstück begleitet das Rennen, welches seit 1875 jährlich stattfindet und damit das längste in Folge durchgeführte Sportevent in der Geschichte der USA ist, seit 1999. Das Flaschenetikett wurde dieses Mal von Richard Sullivan gestaltet und trägt den Titel „The Greatest Two Minutes in Sports“. Sullivan, Künstler und als Baseball Spieler bei den Atlanta Braves selbst lange im Leistungssport aktiv, ehrt mit der künstlerischen Ausdruckskraft die kraftvolle Ästhetik des Pferderennsports. Vollblüter, die auf die Ziellinie donnern, und die Zwillingstürme „Twin Spires“, das Wahrzeichen der berühmten Pferderennbahn von Churchill Downs, auf der das Rennen stattfindet, zieren das diesjährige Flaschenetikett. Sullivans Arbeiten werden in den gesamten Vereinigten Staaten gezeigt.

Die von dem Künstler aus Louisville gestaltete Flasche ist in Deutschland ab Mitte April 2020 bundesweit in Spirituosenfachgeschäften in limitierter Auflage zum Preis von 54,99 Euro (UVP) in der 1-l Flasche (45,2 % Vol.) erhältlich.

Der erstklassige Kentucky Straight Bourbon kommt aus der kleinsten und ältesten noch in Betrieb befindlichen Destillerie in Kentucky, die im Herzen des Woodford County inmitten malerischer Natur liegt. Hier entsteht der Whiskey, den über 200 Aromen auszeichnen. Er wird traditionell in kupfernen Pot -Stills dreifach statt nur zweifach destilliert und gärt in Bottichen aus Zypressenholz. Anschließend reift er in neuen, handgefertigten, getoasteten und ausgeflammten Fässern aus amerikanischer Weißeiche, die bis zur Abfüllung in kleinen Steinhäusern gelagert werden.

Woodford Reserve Bourbon – Basis des offiziellen und während der Galopprenntage fast 120.000 Mal servierten Derby -Cocktails Mint Julep – und Brown-Forman Deutschland rufen bundesweit Bars und Restaurants dazu auf, im Aktionszeitraum April gemeinsam die Cocktail-Ikone hochleben zu lassen. Gastronomie-Partnern werden hierfür spezielle Getränkekarten sowie hochwertige POS-Materialien zur Verfügung gestellt.