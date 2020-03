PR: Neu im Programm bei Whiskymax – die neusten Abfüllungen von James Eadie

Acht neue Abfüllungen von James Eadie bringt Importeur Whiskymax dieser Tage in den Handel – darunter auch einige Einzelfassabfüllungen. Sehen Sie im nachfolgenden Pressetext, worauf Sie sich in der nächsten Zeit freuen können – und erfahren Sie auch einige Einzelheiten über diesen interessanten unabhängigen Abfüller aus Schottland.

Neu im Programm bei Whiskymax – die neusten Abfüllungen von James Eadie

Folgende Abfüllungen vom unabhängigen Abfüller James Eadie aus Hammersmith, London sind ab sofort bei Whiskymax erhältlich.

James Eadie – Eine typisch schottische Erfolgsgeschichte

James Eadie zählt zu den schottischen Ikonen der Brau- und Destillierkunst. Aufgewachsen im malerischen Gleneagles im Süden der schottischen Highlands, zog er schon in jungen Jahren von zu Hause aus, um das Brauhandwerk zu lernen und seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Durch jahrelange harte Arbeit gelang es ihm nicht nur 1854 seine eigene Brauerei zu eröffnen, sondern auch einen herausragenden Whisky nach dem alten Familienrezept seines Vaters zu kreieren. Selbst der damalige Branchen-Journalist Alfred Barnard war von der feinen Mixtur so verzückt, dass er ihm das Prädikat „eines Schotten würdig“ verlieh. Der Blended Scotch von James Eadie war somit für die gehobene Gesellschaft und ausgewählte Leute vorgesehen – nachweislich wurde er jedoch in über 300 Pubs in Schottland ausgeschenkt und verhalf der Familie so zu Wohlstand und Ansehen.

Bis heute ist James Eadie im Familienbesitz und steht mit seinem Namen für besondere Qualität, schottische Tradition und bemerkenswerte Abfüllungen.

Miltonduff 10 Jahre 46%

Destilliert 17.11.2009

Abgefüllt 2020

Fass Nr. 701556 & 701562

Fasstyp First Fill Bourbon

Flaschenanzahl 576 (Weltweit)

Caol Ila 9 Jahre 46%

Destilliert 08.12.2010

Abgefüllt 2020

Fass Nr. 323500, 323502 & 323518

Fasstyp Refill Hogsheads

Flaschen Anzahl 1111 (Weltweit)

Linkwood 11 Jahre 58%

Destilliert 12.01.2009

Abgefüllt 2020

Fass Nr. 300025

Fasstyp Re-Charred Hogshead

Flaschen Anzahl 314 (Weltweit)

Inchgower 11 Jahre 58% Bottled exclusively for Whiskymax

Destilliert 06.10.2008

Abgefüllt 2020

Fass Nr. 808855

Fasstyp Refill Hogshead

Flaschen Anzahl 236 (Weltweit)

Dailuaine 11 Jahre 55,5 %

Destilliert 22.01.2009

Abgefüllt 2020

Fass Nr. 301064

Fasstyp Refill Hogshead

Flaschen Anzahl 219 (Weltweit)

Glenspey 12 Jahre 59,7% Bottled exclusively for Whiskymax

Destilliert 27.09.2007

Abgefüllt 2020

Fass Nr. 805425

Fasstyp First Fill Marsala Fässer Finished für 12 Monate

Flaschen Anzahl 312 (Weltweit)

Benrinnes 11 Jahre 59.9%

Destilliert 10.09.2008

Abgefüllt 2020

Fass Nr. 4/1

Fasstyp First Oloroso Sherry Butt Marsala Fässer Finish für 36 Monate

Flaschen Anzahl 563 (Weltweit)

Benriach 9 Jahre 62,4%