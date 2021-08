PR: deinwhisky.de mit weiteren Single Cask Bottlings von Uncharted Whisky

deinwhisky.de stellt heute weitere Abfüllungen des den unabhängigen Abfüller Uncharted Whisky aus Schottland vor. Neben einem 14-jährigen Inchfad, dem rauchigen Whisky aus der Loch Lomond Brennerei gibt es wenige Flasche eines 15-jährigen Secret Islay und ein Secret Islay von 1990 mit 30 Jahren Reifezeit. Weitere Details erfahren Sie in der folgenden Pressemitteilung:

Liebe Whiskyfreunde,

vor einigen Wochen haben wir Ihnen den Glenallachie 2007 „The Charming Dram“ als erste Abfüllung des jungen, unabhängigen Abfüller Uncharted Whisky Ltd. auf dem deutschen Markt präsentiert. Nach einem tollen Start und viel Lob in diversen Tastings sind nun wie angekündigt weitere spannende Single Casks des Abfüllers in Deutschland eingetroffen.

Es handelt sich dabei um den You take the high Road – ein 14-jähriger Inchfad, dem rauchigen Whisky aus der Loch Lomond Brennerei, sowie dem neuen Rumours II – einem Secret Islay von 1990 mit stolzen 30 Jahren Reifezeit. Destilliert wurde er in einer nicht genannten Brennerei, welche am Loch Indaal auf der Insel Islay gelegen ist.

Inchfad

You take the high road

14 Jahre 2007/2021

Uncharted Whisky

56,2% vol.

Aroma: Delikate und komplexe Aromen von Blumen, Puderzucker, Erdnussbutter, Gewürzen und kräftigem Torfrauch

Geschmack: Kräftige Nussigkeit, reiche Würze und schwelender Rauch umhüllen den Gaumen. Süße und Torf bleiben zurück, während die Nüsse und Würze verblassen und an Puderzucker und Gebäck erinnern.

Finish: Duftender Zitronen-Kuchen und Muscavado-Zucker angereichert mit reichhaltigem Rauch und komplexen, ledrigen Gewürzen.

Secret Islay

Rumours Chapter II

30 Jahre 1990/2021

Uncharted Whisky

51,3% vol.

Aroma: Sanft schwelender Rauch, reifer Apfel begleitet von zarten Veilchen, florale und aromatische Noten, dazu sanfte und duftende Gewürze mit Nelken, gebackenem Ingwer und dunklem Kakao.

Geschmack: Zarter und milder Rauch und Schokolade, gefolgt von einem cremigen Mundgefühl von Veilchencremes, Honig, Blüten und gewürztem Früchtebrot.

Finish: Der reichhaltige und cremige Gaumen wird im Abgang trockender und offenbart eine herrliche Komplexität von Gewürzen. Weich gebackener Ingwer, Zimt, Nelken und Zitrusöl sind alle in einen weichen und duftenden Rauch gehüllt. Die Leichtigkeit und Komplexität verweilt am Gaumen noch lange nachdem der Whisky verstrichen ist und die Aromen entwickeln sich mit jedem Schluck weiter.

Außerdem haben wir noch wenige Flasche des Rumours I erhalten, einem 15-jährigen Secret Islay aus dem Jahre 2006, destilliert in einer berühmten Brennerei an der Südküste Islays.

Secret Islay

Rumours Chapter I

15 Jahre 2006/2021

Uncharted Whisky

56,1% vol.

Aroma: Leichte und zarte Nase mit Zitrusfrüchten, Ananas, Würze und einem tiefen, sanft glimmenden Rauch.

Geschmack: eine Explosion von süßen tropischen Früchten, Papaya und Ananas gefolgt von einem reichen süßen Rauch

Finish: duftender und zarter Rauch verweilt lange im Mund und wird ergänzt durch die Süße tropischer Früchte mit weichem Pfeffer und Gewürzen

Drei, wie wir finden, äußerst spannende Abfüllungen, die mit Sicherheit viele Liebhaber finden werden.

Von den ursprünglich 300 Flaschen vom Glenallachie „The Charming Dram“, welche uns für den deutschen Markt erreicht haben, steht derweil nur noch ein Bruchteil zur Verfügung. Nutzen Sie die Chance und sichern sich noch eine Flasche.

Die Abfüllungen sind ab sofort bei deinwhisky.de, sowie teilnehmenden Händlern erhältlich.

Sie sind Händler und wollen die tollen und dekorativen Abfüllungen von Uncharted Whisky auch in Ihrem Shop anbieten? Schreiben Sie uns an.

Liebe Grüße

Sebastian und das Team von deinwhisky.de