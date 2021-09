PR: Der neue Batch des Ardbeg 19 years old Traigh Bhan aus dem Lockdown ins Licht

Der neue Batch des Ardbeg 19 years old Traigh Bhan, es ist Batch 3, ist ab dem 7. September 2021 in Deutschland und Österreich limitiert erhältlich! Alle weiteren Informationen rund um diese Abfüllung finden Sie in der folgenden Pressemitteilung:

Der neue Batch des Ardbeg 19 years old Traigh Bhan aus dem Lockdown ins Licht

Diese würzige Abfüllung ist das Synonym eines gereiften Ardbegs

Islay / München, 2. September 2021. Ab dem 7. September 2021 ist die dritte Ausgabe des Ardbeg 19 Jahre Traigh Bhan in Deutschland erhältlich. Der Whisky ist vom Strand Traigh Bhan (gesprochen Träi Wan) auf Islay inspiriert, der für seinen „singenden Sand“ bekannt ist. Jahr für Jahr in kleinen Chargen hergestellt, tritt Batch 3 in die Fußstapfen seiner Vorgänger. Kleine Änderungen in der Fasswahl schaffen einen würzigeren Dram, der mit zarten Noten von pikanter Limette und Walnüssen neben kräftigeren Aromen von Cayennepfeffer und Anis aufwartet. Der Strand ist verführerisch und doch unbeständig, genau wie dieser Whisky, der ein fast schon unmöglich-ausgewogenes Geschmacksprofil bietet.

Die Umstände, in denen Batch 3 abgefüllt wurde, entscheiden sich maßgeblich von den vorausgegangenen Abfüllungen. Im hintersten Winkel des Ardbeg Warehouses in ehemaligen amerikanischen Eichenfässern und spanischen Oloroso-Sherryfässern gereift, wurde Ardbeg 19 Years Old Batch 3 inmitten eines globalen Lockdowns abgefüllt. Und nun, nach vielen Monaten hinter verschlossenen Türen, ist dieser beispiellose Whisky bereit, aus der Dunkelheit ans Licht zu treten.

Jeder Batch trägt einen einzigartigen Code, ein Chargensymbol und die Unterschrift eines der bekannten Gesichter der Destillerie auf dem Etikett. In diesem Jahr ist es Dr. Bill Lumsden, Ardbegs Director of Distilling and Whisky Creation. Er sagte:

„Es ist mir eine Ehre, meinen Namen unter diesen Whisky zu setzen denn es ist eine aufregende Weiterentwicklung früherer Chargen. Sie wurde diesmal unter außergewöhnlichen Umständen abgefüllt – ein weiterer Teil der langen Ardbeg Geschichte.“

Colin Gordon, Ardbegs Distillery Manager wird am 30. September die Abfüllung in einer exklusiven Online-Verkostung den Committee Mitgliedern vorstellen. Und zwar im Rahmen der neuen Ardbeg Generalversammlung.

„Nachdem ich so lange hinter verschlossenen Türen verbrachte, kann ich es kaum erwarten, in Traigh Bhan einzutauchen und die Feinheiten dieses außergewöhnlichen Drams zu beleuchten…“

Der Beitritt zum Ardbeg Committee ist jederzeit kostenfrei unter Ardbeg.com/committee möglich und alle Ardbeg Fans sind willkommen.

Ardbeg 19 Years Old Traigh Bhan ist mit 46,2 Vol. % Alkohol abgefüllt und ab dem 7. September 2021 in Deutschland und Österreich limitiert zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 240€ erhältlich.

Verkostungsnotiz Ardbeg 19 Years Old Traigh Bhan Batch 3

Farbe: Roségold

An der Nase: Leichte Wogen duftenden Holzrauchs, vermischt mit Meeresgischt, die entlang der Küste von einer leichten Brise getragen werden. Kiefernharz, Anis-Sahnebonbons und eine Spur blühender Lilien folgen, mit Noten von Zitruszeste und etwas Cayennepfeffer. Mit einem Spritzer Wasser fließen wachsduftende Noten mit Holzkohle in klassischen Sherry und Leinöl über.

Am Gaumen: Einer Flut reichhaltiger, saftiger Texturen folgt Augenblicke später die klassisch-süße Rauchigkeit. Teertau und Sirup-Sahnebonbons tauchen die Zunge in eine zweite Welle von Ruß und Anis. Rauch verwabert den Horizont, während sich Noten geräucherten braunen Zuckers, kandierte Walnüsse und Gewürze sanft auflösen.

Nachhall: Ein langer, gemächlicher Nachhall hat Bittermandeln und Gewürznelken im Kielwasser, bevor dieser langsam dahindriftet.

Ardbeg 19 Years Old Traigh Bhan Batch 3 ist mit 46,2 Vol. % Alkohol abgefüllt, nicht kühlgefiltert und nicht gefärbt.