Teeling Whiskey veröffentlicht 13 Jahre alten Single Grain

Die irische Brennerei Teeling Whiskey aus Dublin stellt heute ihre neueste Abfüllung vor. Teeling 13-Year-Old Single Grain ist ein dreifach gebrannter Irish Whiskey, bei dem überwiegend Mais verwendet wurde. Der Irish Single Grain Whiskey lagerte zunächst für 9 Jahre in Ex-Bourbon-Fässern gereift, bevor er danach über 4 Jahre in Ex-Bordeaux-Rotweinfässern extra reifen durfte, um dann mit 50% ABV abgefüllt zu werden.

Der Teeling 13-Year-Old Single Grain wird zunächst in der Teeling Whisky Distillery, im Celtic Whisky Shop und bei sehr ausgewählten irischen Einzelhändlern zu einem UVP von 85 € pro 70 cl erhältlich sein, bevor er in den nächsten Monaten auf eine Reihe internationaler Märkte in Asien und Europa eingeführt wird.

Tasting Notes

Nase: Rosenwasser, reife Kirschen, Zimt und rote Früchte

Gaumen: Sommerfrüchte, Beerenmarmelade, Vanillecreme, Früchte aus dem Obstgarten mit Honignoten

Finish: Würze, trockene Tannine, geröstete Eiche und anhaltende warme Holznoten