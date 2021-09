PR: Neu im Smuggler – Mystery of Speyside und Caol Ila

Zwei neue Abfüllungen vom SMUGGLER by LANDI Buchrain: Mystery of Speyside und Caol Ila. Alle weiteren Details zu den Bottlings in der Presseaussendung:

Neu im SmNuggler – Mystery of Speyside und Caol Ila

Endlich eingetroffen! Unsere ursprünglich für den Frühling geplanten Abfüllungen sind nach langen Verzögerungen eingetroffen und ab sofort erhältlich! Es handelt sich dabei um einen Mystery of Speyside und einen rauchig-süssen Caol Ila. Beide in Fass-Stärke abgefüllt und mit der ausgeprägten Typizität der der Fässer. Der Preis liegt jeweils bei CHF 145.- pro Flasche.

Mystery of Speyside 14yo Smuggler’s Edition

Sherry Cask No. 12267, 51.5%vol

Dieser Mystery of Speyside entstammt aus einer der ersten legalen Brennereien Schottlands. Gelegen an den Ufern des Spey ist diese Distillery jedem Whiskyfan ein Begriff.

14-jährig und Sherry Cask No. 12267. Dadurch sehr feine Aromen nach Nüssen, leichtes Vanille und dunkler Schokolade. Abgefüllt mit 51.5%vol und einer limitierten Menge von 290 Flaschen. Langer, süsser und vollmundiger Abgang.

Freut euch auf einen tollen Dram Mystery of Speyside!

Caol Ila 12yo Smuggler’s Edition

Bourbon Hogshead Cask No. 310478, 54.5%vol

Unsere „Frühling 2021“ Abfüllung. Und mit einer Einmaligkeit, nämlich einem Fehler in der Etikette 😉 Da die Abfüllung für April 2021 geplant war, wäre der Caol Ila da erst 12-jährig gewesen. Durch diverse Verzögerungen wurde das Fass erst im Juli 2021 abgefüllt und der Stoff ist dadurch bereits 13-jährig. Tja, die Etikette sagt wohl etwas anderes 🙂

Sehr schöner Rauch gepaart mit Vanille und reifen Birnen vom Bourbon Hogshead. Abgefüllt in Fass-Stärke mit 54.5%vol und einer limitierten Flaschenanzahl von 312 Flaschen. Distilliert wurde am 29. Mai 2008 und abgefüllt im Juli 2021. Ein Muss für jeden Islay Fan!

Ab sofort erhältlich im Smuggler by Landi Buchrain