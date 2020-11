PR: Die neue Causeway Collection – Bushmills 28yo Malaga Cask und Bushmills 10yo Cognac Cask

Die nordirische Destillerie Bushmills bringt zwei neue Whiskeys nach Deutschland, beide gehören zur neuen Causeway Collection. Für beide, 28 und 10 Jahre alt, wurden besondere Fässer ausgesucht, nämlich für den Bushmills 10yo Cognacfässer und einmal, im Fall des Bushmills 28yo, Malaga Fässer.

Alle Infos dazu können Sie in der nachfolgenden Presseinformation finden:

Von der Natur und von Riesen inspiriert

Die neue Causeway Collection: Bushmills 28 Years Old – Malaga Cask und Bushmills 10 Years Old – Cognac Cask

Wer schon einmal am Giant’s Causeway in Nordirland war, weiß wie beeindruckend und voller Geschichte dieser Ort ist. Es ist also kein Zufall, dass Bushmills neue Causeway Collection davon inspiriert wurde. Gleich zwei neue Whiskeys kommen im November nach Deutschland. Beide Sorten reifen erst für einige Zeit in Oloroso- und Bourbon-Fässern, bis sie zur Vollendung das Fass wechseln. Der Bushmills 10 Years Old – Cognac Cask bekommt sein Finish von zweieinhalb Jahren in Cognac- Fässern aus Frankreich, während der Bushmills 28 Years Old – Malaga Cask weitere 13 Jahre in südspanischen Malaga-Fässern verbringt, wo er zur Perfektion reift. Der Bushmills 10 Years Old – Cognac Cask ist limitiert auf 5.280 Flaschen und zu einem Preis von 55 Euro (UVP) erhältlich. Der Bushmills 28 Years Old – Malaga Cask ist auf 648 Flaschen limitiert und hat einen Preis von 380 Euro (UVP). Ein Muss für Sammler, als Geschenkidee und für jene, die einen Riesen unter den Irish Single Malts probieren möchten. Beide Whiskeys sind ab November im Fachhandel sowie auf www.ludwig-von-kapff.de erhältlich.

Wie auch die gewaltigen Steinsäulen des Giant’s Causeway, die der Legende nach von dem Riesen Fionn McCumhaill erbaut wurde, um einen schottischen Widersacher in einem Duell zu besiegen, ist die Causeway Collection eine weitere gigantische Stufe für Bushmills.

Die ehemaligen Cognac-Fässer verleihen dem Bushmills 10 Years Old – Cognac Cask mit 46 Vol.-% einen Geschmack von Birne und Mandel, kombiniert mit der warm-würzigen Süße von Vanille und einem Hauch Zimt. Zudem hat er eine reichgoldene Farbe und einen Abgang aus komplexen Holznoten, die raffiniert den Gaumen umgarnen. Sein Aroma besteht aus süß-würzigem Holz.

Der Bushmills 28 Years Old – Malaga Cask mit 53,6 Vol.-% dagegen kommt mit Geschmacksnoten von tiefen, reichen Honignoten, Pflaumen, edlen Gewürzen und feinen Untertönen von Holz und Vanille. Seine Aromen bestehen aus tiefschwarzem Kaffee, durchmengt mit Waben von Süßholz und Nüssen. Der Nachklang ist eine Hochzeit aus Holz und Nüssen, mit einem außergewöhnlich langen Abgang. In jeweils zwei Fässern gereift und mit einem großen Finish, dürfen sich beide Whiskeys auf das Podest der besten Irish Single Malts gesellen – und das mit Recht als Riese unter ihnen.