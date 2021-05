PR: Exklusive Abfüllung – The Temple Bar Distillery Cask bei irish-whiskeys.de

Ein ganz spezieller Ire ist ab sofort bei irish-whiskeys.de zu erhalten: Der The Temple Bar Distillery Cask ist ein 15 Jahre alter Whiskey aus drei Fässern, die in den Kellern unter der Temple Bar lagerten. von ihm gibt es nur 1.000 Flaschen – einige davon nun auch in Deutschland (Link zum Shop im Artikel).

Hier alles Wissenswerte zu diesem besonderen Iren:

Exklusive Abfüllung: The Temple Bar Distillery Cask

Wenn wir The Temple Bar hören, dann denken wir sofort an Dublin’s bekanntestes Stadtviertel.



Die Temple Bar ist der Mittelpunkt für eine tolle Zeit in diesem Künstlerviertel. The Temple Bar wurde 1840 als ein Wine and Spirit Merchant Shop gegründet um dann, der irischen Tradition der Gastfreundlichkeit folgend, zu Irlands bekanntestem Pub und einer der bekanntesten Bars der Welt zu werden. Der Besuch der Bar ist ein Muss, wenn man schon mal vor Ort ist. The Temple Bar zählt zu den berühmtesten Pubs der Welt und ist bei jung und alt beliebt. Jährlich strömen tausende Menschen in die Bar.

1.000 Flaschen

Vol.%: 46%

Füllmenge: 0,7 Liter



Dieser Whiskey durfte 15 Jahre in Bourbonfässern in den Kellern unter der Temple Bar in Dublin lagern. Am 23 Februar 2021 wählte Tom persönlich drei besondere Fässer aus seinen Beständen aus um diesen 15 Jährigen Single Malt zu kreieren.

Durch die Reifung in Bourbonfässern hat dieser Whiskey Noten von warmen Karamel mit etwas Orangenzeste in der Nase. Im Gaumen entfalten sich dann würzige Noten, mit süßer Vanille und Holznoten. Im Nachklang ist er lange mit einer schönen Süße.



Jede Flasche ist von Tom signiert und nummeriert. Insgesamt wurden 1.000 Flaschen abgefüllt.

UVP: 124,90 € – erhältlich hier im Webshop