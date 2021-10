PR: Glen Scotia veröffentlicht limitierte Edition exklusiv für Österreich!

Freudige Nachrichten für alle Freunde der Destillerie Glen Scotia in Österreich: Gemeinsam mit Vienna Distribution, dem Vertriebspartner in der Alpenrepublik, bringt die Brennerei in Campbeltown eine eigene Österreichabfüllung in einer limitierten Auflage von 493 Flaschen auf den Markt – und das bereits in den nächsten Tagen. Alle Infos dazu haben wir für Sie hier zusammengestellt und mit dem Artwork der Etiketten kombiniert:

Glen Scotia veröffentlicht limitierte Edition exklusiv für Österreich!

Glen Scotia veröffentlicht eine sehr exklusive Edition von Glen Scotia 10YO für seinen Vertriebspartner Vienna Distribution.

“Ich bin sehr zufrieden mit dieser Sonderedition von Glen Scotia 10YO, zumal es sehr schwierig ist, heutzutage genug Whisky aus Schottland zu bekommen”, sagt Maria Kitsati, Geschäftsführerin von Vienna Distribution. “Mit dieser limitierten Edition können wir nun die Marke um das Kernsortiment herum noch weiter ausbauen.”

Diese limitierte Edition ist Teil des sogenannten 2021 Small Batch Release Programms und das Etikett sagt: „exklusiv für Österreich ausgewählt“. Sie wurde 2010 destilliert und 2021 mit 46% abgefüllt. Es wird nur 493 Flaschen geben. Der Whisky ist leicht getorft und wurde in stark ausgekohlten Fässern aus amerikanischer Eiche veredelt.

Süßer Torfrauch und spritzige Zitrone sind wunderbar ausbalanciert mit gesalzenem Karamell und Vanillesirup. Dann gibt es reife Banane und süße verkohlte Ananas vor der sanften Eichenwürze am Ende. Abgefüllt ohne Kühlfiltration.

Laut Frau Kitsati kommt Weihnachten mit dieser Abfüllung dieses Jahr früh, gerade bei solch kleinen geschmacklichen Schmuckstücken ist ein schneller Ausverkauf vorhersehbar, deshalb setzen wir auf eine flächendeckende Verteilung unter unseren spezialisierten Whisky-Shops in ganz Österreich. Die Flaschen werden noch im Oktober in die Regale der Spirituosen-Fachgeschäfte kommen.