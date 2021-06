PR: Kavalan-Whisky zum „Best of the Best“ Single Malt in Tokio ernannt

Nachdem sie bereits bei San Francisco World Spirits Competition abräumen konnte (wir berichteten), war Kavalan auch bei Tokyo Whisky & Spirits Competition sehr erfolgreich. Neben acht Goldmedaillen und vier de fünf Top-Plätze bei Superior Gold gewann die taiwanesische Destillerie auch noch die Auszeichnung „Best of the Best Single Malt“. Welche Abfüllungen im Einzelnen und Besonderen in Tokio überzeugen und begeistern konnten, erfahren Sie in der nun folgenden Pressemitteilung

Kavalan-Whisky zum „Best of the Best“ Single Malt in Tokio ernannt

Der TWSC 2021 ernennt den im Weinfass gereiften Sky Gold-Whisky zum 10. Jubiläum von Kavalan zum besten Single Malt der Welt

TAIPEH, 31. Mai 2021 /PRNewswire/ — Der Whisky von Kavalan ist im Rahmen des Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC) 2021 zum „Best of the Best“ Single Malt ernannt worden.

Die Single Malts von Kavalan gewannen vier der Top 5-Preise des Wettbewerbs und erhielten Platz 1, 3, 4 und 5 aller teilnehmenden Single Malts, die in diesem Jahr aus der ganzen Welt kamen.

Der „Best of the Best“ Single Malt des Wettbewerbs wird in einem zweistufigen Verfahren gewählt: Die besten 14 Single Malts der ersten Runde werden in einer zweiten Runde von einem Spezialteam von 15 Juroren erneut unabhängig blind verkostet. Aus diesen 14 Single Malts wird der „Best of the Best“ auserkoren.

Erstmals im Wettbewerb wurde Taiwan außerdem zu einer neuen Whisky-Region gemacht, wobei Kavalan die beiden Top-Kategorie-Preise für den taiwanesischen NAS Single Malt und den taiwanesischen Single Malt Single Cask erhielt.

Preise für Kavalan im 3. Tokyo Whisky & Spirits Competition

Best of the Best Single Malt – Erster Platz

Der im Weinfass gereifte Sky Gold Single Cask Single Malt Whisky zum 10. Jubiläum von Kavalan

Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured is TWSC 2021’s ‘Best of the Best’ single malt

Gewinner der Kategorie Taiwanesischer Whisky Single Malt ohne Altersangabe

Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Gewinner der Kategorie Taiwanesischer Whisky Single Malt Single Cask

Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Superior Gold

1. Platz – Der im Weinfass gereifte Sky Gold Single Cask Single Malt Whisky zum 10. Jubiläum von Kavalan

– Der im Weinfass gereifte Sky Gold Single Cask Single Malt Whisky zum 10. Jubiläum von Kavalan 3. Platz – Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

– Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky 4. Platz – Der im Weinfass gereifte Earth Silver Single Cask Single Malt Whisky zum 10. Jubiläum von Kavalan

– Der im Weinfass gereifte Earth Silver Single Cask Single Malt Whisky zum 10. Jubiläum von Kavalan 5. Platz – Ausgewählter King Car Single Malt Whisky zum 40. Jubiläum, im Weinfass gereift

Kavalan awarded a record 4 Superior Golds in 2021 TWSC

Gold

Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Distillery Reserve Rum Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan awarded 8 Golds in 2021 TWSC

CEO Lee erklärte, Kavalan stehe bei den besten Single Malts einer harten Konkurrenz gegenüber, ganz besonders in Japan.

„Es ist uns eine große Ehre, zum „Best of the Best“ des TWSC ernannt worden zu sein. Wir werden hart daran arbeiten, diesem Titel gerecht zu werden und unsere Qualität, Cremigkeit und Komplexität für unsere Fans wie für unsere Kritiker zu verbessern“

, so Lee

Laut TWSC baut der Wettbewerb auf dem Wissensbestand des Japan Whisky Research Centre auf und wurde als erster großer inländischer Veranstaltungsort zur Bewertung von japanischem Whisky ins Leben gerufen. Die Jury, die in diesem Jahr aus 202 Mitgliedern besteht, setzt sich hauptsächlich aus Barkeepern aus unterschiedlichen Verwaltungsbezirken in ganz Japan und aus Experten für die japanische Spirituosenherstellung und den Großhandel zusammen.