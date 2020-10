PR: Kirsch Import – Berry Bros. & Rudd zeigt die Vielfalt der Spirituosenwelt

Kirsch Import stellt uns in seiner heutigen Aussendung den familiengeführten und unabhängigen Abfüller Berry Bros. & Rudd vor. Der Zulieferer der britischen Königsfamilie bietet in seinem Portfolio neben Single Malst auch Blended Malt sowie Irish Whiskey. Nähere Details zu der Produktpalette von Berry Bros. & Rudd finden Sie in der folgenden Aussendung:

Berry Bros. & Rudd zeigt die Vielfalt der Spirituosenwelt

Hochkarätiger Single & Blended Malt sowie Irish Whiskey

Das Gebäude in der Nummer 3 St. James‘s Street, London, ist eine Institution. Hinter der dunklen Fassade mit den fünf hohen Rundbogenfenstern residiert Großbritanniens ältester Spirituosen- und Weinfachhändler – seit 1698. Berry Bros. & Rudd kann auf eine erstaunliche Firmengeschichte zurückblicken. Und: Auf eine über drei Jahrhunderte gereifte Expertise auf dem Gebiet der Premium-Spirituosen.

Die Ursprünge des familiengeführten unabhängigen Abfüllers liegen im Handel mit Kaffee. Heute jedoch erstreckt sich die Produktpalette des Zulieferers der britischen Königsfamilie von Likör und Cognac über Whisky und Rum, Gin und Wermut bis hin zu Wein. Über 4.000 hochwertige Spirituosen und Weine führt Berry Bros. & Rudd, darunter mehrere eigene Abfüllungen aus den Kategorien Rum, Gin und Whisky. Was sie alle vereint? Ihr hervorragender Ruf unter Kennern und Liebhabern.



Ein gutes Beispiel dafür: Das 2020 releaste und 2009 destillierte Small Batch aus der Islay-Brennerei Caol Ila. Der zehnjährige Single Malt fängt auf sanfte Weise die Essenz von Islay ein. Die klassischen Torfnoten und maritimen Anklänge balanciert der Dram gekonnt mit weichen Fruchtnoten von Banane und Melone aus. Der Caol Ila 2009/2020 von Berry Bros. & Rudd ist auf 1.183 Flaschen limitiert.

Caol Ila 2009/2020 10 y. o.

Peated Single Malt Scotch Whisky Small Batch

Berry Bros. & Rudd



10 Jahre

Dest. 2009

Abgef. 2020

Fass-Typ: Refill Hogshead

1.183 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Das Herz der Eigenabfüllungen von Berry Bros. & Rudd:

Blended Malts der Classic Range

In seinen Classic Ranges bildet das 300 Jahre alte Unternehmen seit 2018 die Vielfalt der Spirituosenwelt ab. Spirits Manager Doug McIvor kuratiert die Reihen, deren Scotchs, Irish Whiskeys oder Rums jeweils Synonym stehen für ihre regionale Herkunft oder einen klassischen Stil zur Geltung bringen. Die Blended Malt Whiskys der Reihe bilden dabei die Core Range von Berry Bros. & Rudd. Zu den Liebhaber-Abfüllungen zählt der rostrote Sherry Cask Matured Blended Malt Scotch Whisky. Vermählt aus in Sherry Butts ausgebauten Single Malts ausgewählter schottischer Destillerien, zeigt der beliebte Blended Malt geradezu vorbildhaft, wie sich die Sherry-Reifung auf Whisky auswirken kann. Bei milden 44,2% vol. punktet die Abfüllung mit intensiven Noten von Blutorange, Trockenfrüchten und Schokolade.



Der Islay Blended Malt Scotch Whisky besteht aus Single Malts einiger der legendären Destillerien der Hebriden-Insel Islay. Der zartgoldene Whisky zeigt sich ausgewogen und komplex – mit den für Islay so typischen Aromen von maritimer Frische und Rauch. Letztere rufen die insularen Whiskymacher hervor, indem sie Gerstenmalz über Torfrauch darren. Raucharomen entstehen aber auch dann, wenn Whisky in Fässern reift, die mit torfigen Destillaten vorbelegt waren.



In der Tradition dieser heute eher ungewöhnlichen Whiskys steht der aus verschiedenen Fässern vermählte Peated Cask Matured Blended Malt Scotch Whisky. Dessen aromatische Rauchnoten verwöhnen den Gaumen in harmonischer Eintracht mit der Süße von Früchten und Karamell. Repräsentativ für eine der beliebtesten Whisky-Region Schottlands steht der Speyside Blended Malt Scotch Whisky, der den für die regional ansässigen Brennereien typischen Charakter spiegelt: fruchtige und florale Noten mit der Süße von Honig.

The Classic Range Sherry Cask Matured Blended Malt Scotch Whisky

Berry Bros. & Rudd

44,2% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

The Classic Range Islay Blended Malt Scotch Whisky

Berry Bros. & Rudd

44,2% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

The Classic Range Peated Cask Matured Blended Malt Scotch Whisky

Berry Bros. & Rudd

44,2% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

The Classic Range Speyside Blended Malt Scotch Whisky

Berry Bros. & Rudd

44,2% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Classic Range meets grüne Insel: klassische Irish Whiskeys

Länger oder zumindest ebenso lang wie die Geschichte des Destillierens in Schottland ist die Brennereitradition in Irland, die in den letzten Jahren wieder einen deutlichen Aufschwung erlebt. Den irischen Stil fängt Berry Bros. & Rudd mit seinem klassischen Irish Single Malt ein. Der Whiskey stammt aus der 2015 gegründeten Great Northern Distillery in Dundalk. Mit cremiger Vanille, vollmundigen Fruchtnoten und etwas Würze ist er ein köstlicher Vertreter seiner Zunft.



Mit der für die Classic Range einheitlichen Trinkstärke von leichten 44,2% vol. wurde auch der 10 Jahre alte Irish Single Malt Whiskey abgefüllt. Der Klassiker mit knackigen Fruchtnoten und würziger Vanille stammt von Cooley.

The Classic Range Single Malt Irish Whiskey

Berry Bros. & Rudd

44,2% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

The Classic Range Single Malt Irish Whiskey 10 y. o.

Berry Bros. & Rudd

10 Jahre

44,2% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt