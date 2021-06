PR: Kirsch Import mit der GlenAllachie Wine Cask Series, Glasgow 1770 Limited Edition Release, neuen Elements of Islay und Amrut Fusion X

Neu bei Kirsch Import in dieser Woche:

Die ersten Abfüllungen der Wine Cask Series von GlenAllachie

von Glasgow 1770 Limited Edition Release aus dem First Fill Oloroso Sherry Cask

aus dem First Fill Oloroso Sherry Cask Elements of Islay von Lagavulin und Laphroaig

von und Amrut Fusion X

Wein’s so schön ist:

Sie kommen aus Italien, Frankreich und Spanien, sorgen für ein Plus an Komplexität und sind die zentralen Bausteine einer neuen Serie der GlenAllachie Distillery: Barrique-Weinfässer. Für fast zwei zusätzliche Reifejahre bildeten die von Billy Walker ausgesuchten Casks das hölzerne Zuhause für den Single Malt, der initial in Bourbon Barrels reifte. Jetzt sind die ersten drei Abfüllungen der neuen Wine Cask Series verfügbar – und versprechen vielfältige Perspektiven auf klassischen GlenAllachie Speyside Scotch.

Ob das Terroir des Weins, die Rebsorte, die Eichenart oder der Grad des Toastings: Jeder dieser Fass-Aspekte beeinflusst die Eigenschaften der Whiskys und lässt Single Malts mit Geschmacksprofilen entstehen, die im Gedächtnis bleiben. Dafür sorgen etwa biozertifizierte Super Tuscan Barriquefässer aus französischer Eiche, vorbelegt mit Rotwein des Weinguts Grattamacco aus der Region Bolgheri in der Toskana. In ihnen entwickelte die 11-jährige Abfüllung der Reihe ihre charakteristischen Noten von hellem Steinobst, Toffee und Orangenschale.

GlenAllachie Grattamacco Wine Cask Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Fasstyp: Bourbon Barrels, Grattmacco Wine Barrique

6.000 Flaschen (weltweit)

48% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Wellen von Honig, Pfirsich und Aprikose mit Toffee, Mandeln und Orangenschale.



Gaumen: Toffee, Heidehonig, rote Beeren und Pfirsich verbinden sich mit Aprikose, Orangenschale und Muskat.

Für zusätzliche Tiefe und Charme des 12-jährigen Wine Cask GlenAllachie sorgen Sauternes-Fässer aus französischer Eiche. Mit dem Dessertwein aus Südwestfrankreich vorbelegt, verleihen sie dem Speyside Whisky frische und spritzige Fruchtnoten. Die letzte Abfüllung der neuen Reihe erreichte nach insgesamt 13 Jahren in Bourbon Barrels und Rioja-Barriquefässern aus spanischer Eiche ihre perfekte Balance. So sicherte Billy Walker das richtige Maß an raffinierten, beerigen Fruchtnoten.

Alle Single Malts der Wine Cask Series sind weder kühlfiltriert noch gefärbt und kommen mit einheitlicher Trinkstärke von 48% vol. in die auf jeweils 6.000 Stück limitierten Flaschen.

GlenAllachie Sauternes Wine Cask Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Fasstyp: Bourbon Barrels, Sauternes Wine Barrique

6.000 Flaschen (weltweit)

48% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Wellen von Heidehonig, Pfirsich und Grapefruit mit Anklängen von Zimt und Mandeln.



Gaumen: Heidehonig, Melassesirup und Ananas mit Pfirsichen, süßer Grapefruit und Zimt.

GlenAllachie Rioja Wine Cask Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Fasstyp: Bourbon Barrels, Rioja Wine Barrique

6.000 Flaschen (weltweit)

48% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Wellen von roten Beeren, Honig und Traubenmost sowie Orangenschale und Mandeln.



Gaumen: Intensiver Heidehonig, Sultaninen, Mandeln und rote Beerenfrüchte mit „Barley Sugar“, Grapefruit, Orangenschale und einem Hauch Anissamen.

Ein neues Single Cask aus Glasgow:

Limited Release aus dem First Fill Oloroso Sherry Cask

Whiskybrennereien Schottlands – und eine der größten für Malt Whisky. Ende des 19. Jahrhunderts produzierte die städtische Destillerie außerordentliche 360.000 Gallonen im Jahr. Bis 1902. Mit dem Neustart im Jahr 2014 als The Glasgow Distillery Company, läutete die Brennerei eine neue Whisky-Ära für Schottlands größte Stadt ein.

Im Herbst 2020 feierten wir das erste Single Cask der Brennerei überhaupt. Jetzt legen die Glaswegians für die Kunden von Kirsch Import nach – mit einem 5 Jahre alten Limited Release aus dem First Fill Oloroso Sherry Cask. Der bernsteinfarbene Scotch entfaltet bei fassstarken 61,7% vol. feinste Sherrynoten von Trockenfrüchten über Schokolade bis hin zu wärmenden Gewürzen. Das edle Etikett mit hochglänzender Metallprägung zeigt anspruchsvollen Genießern alle Informationen zur Abfüllung, inklusive individueller Flaschennummer. Die formschöne Klarglasflasche liefern wir in einer ebenso ansprechenden, nummerierten Geschenkverpackung.

Glasgow 1770 Limited Edition Release

Single Malt Scotch Whisky

Kirsch Import Germany Exclusive

5 Jahre

Dest. 26/11/2005

Abgef. 27/03/2021

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Cask

Fassnr. 15/165

570 Flaschen

62,1% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Küstencharakter und Holzrauch:

Elements of Islay von Lagavulin und Laphroaig

Von Laphroaig an der Südküste bis Bunnahabhain ganz im Norden: Für Elements of Islay wählen die Elixir Distillers Abfüllungen aller aktiven sowie teils inaktiven Brennereien der Whisky-Insel aus. Ihre köstlichen Elementarteilchen komponieren die Abfüller, die sich unter anderem mit ihrer Marke Port Askaig einen ausgezeichneten Ruf unter Islay-Liebhabern erworben haben, aus Fässern unterschiedlichen Alters und zum Teil unterschiedlicher Destillerien.Das Ziel: die volle Bandbreite der insularen Malt Whiskys mit ihrem medizinischen, torfigen und maritimen Charakter abbilden.

In dieser Woche fangen zwei neue Small-Batch-Abfüllungen die Islay-Essenz ein. Lg11 vermählt je zwei Fässer von Lagavulin aus dem Jahr 2007, die 8 bzw. 14 Jahre lang reiften. Ein Whisky mit einer großzügigen Portion Küstencharakter, cremigem Karamell und geräuchertem Schinken. Dagegen wartet Lp12 mit scharfen medizinischen Noten auf, akzentuiert von Holzrauch und einem Hauch von Frucht. Das Elementarteilchen reifte über 6 Jahre lang in zwei Refill und zwei Sherry Hogsheads von Laphroaig.

Elements of Islay – Lg11

Islay Single Malt Scotch Whisky

Abgef. 2021

Fasstyp: Bourbon Barrels

Flaschen: 1.067

54,1% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Elements of Islay – Lp12

Islay Single Malt Scotch Whisky

Abgef. 2021

Fasstyp: Refill Hogsheads, Sherry Hogsheads

Flaschen: 1.672

54,7% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Sammlerstück für Whiskyfans:

Amrut Fusion X ist eine stark limitierte, flüssige Hommage

Amrut feiert 10 Jahre Erfolgsgeschichte mit Fusion Single Malt Whisky, dem Flaggschiff der Brennerei. Das schreit nach einer Sonderabfüllung? Amrut Fusion X (X = 10) ehrt den Erfolg des ikonischen Fusion Single Malt bei Genießern weltweit. Zugleich ist die stark limitierte Edition eine Hommage an den verstorbenen Chairman der Destillerie, Neelakanta Rao Jagdale. Neel gilt als der Kopf hinter Amrut Fusion und war maßgeblich an der Perfektionierung des Single Malts beteiligt. Nun wacht er als Zeichnung über für Amrut zentralen Orten auf den handgefertigten Keramikflaschen der Jubiläumsabfüllung.



Fusion X ist eine reifere Version des Amrut Fusion, der seinen Namen erhielt, weil er sowohl aus getorftem schottischen als auch ungetorftem indischen Gerstenmalz gebrannt wird. 4 Jahre reifen beide Destillate separat in Bourbon-Fässern, werden dann vermählt und noch einmal drei Monate in Bourbon-Fässern gelagert. Die Sonderabfüllung reifte 4 zusätzliche Jahre in PX-Sherry Butts – und verleiht dem Fusion mit tropischen und Trockenfrüchten, cremiger Vanille, Toffee und Holzwürze eine bislang ungekannte geschmackliche Dimension.



Nur 1.010 Flaschen gibt es weltweit. Für die überaus wertvolle Abfüllung hat Amrut daher einen Sicherheitsmechanismus eingebaut. Ein NFC-Chip auf dem portugiesischen Korken der Flasche kann mit dem Handy gescannt werden und zeigt an, ob die Flasche zum ersten Mal geöffnet wird.

Amrut Fusion X

Indian Single Malt Whisky

Fasstyp: Bourbon Barrels, PX-Sherry Butts

Flaschen: 1.010 (weltweit)

50% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt