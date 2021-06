PR: Mackmyra lanciert Deluxe-Version eines gefeierten Klassikers – Mackmyra Moment Brukswhisky DLX

Die Moment-Serie von Mackmyra erhält Zuwachs: Der neue Mackmyra Moment Brukswhisky DLX eine Premium-Version des Klassikers Bruskywhisky und ab 9. Juni in einer limitierten Version erhältlich.

Hier alle Infos dazu in der Presseaussendung der schwedischen Destillerie:

MACKMYRA LANCIERT DELUXE-VERSION EINES GEFEIERTEN KLASSIKERS

Mackmyra stellt einen Neuzugang in seiner exklusiven Moment-Serie vor, eine Verneigung vor der ursprünglichen Destillerie in Mackmyra Bruk, aber auch ein Sprungbrett in die Zukunft. Moment Brukswhisky DLX ist ein Single Malt Whisky, der seit der Destillation ausschließlich in der Bodås Mine gereift ist. Dieser Neuzugang ist eine gehobene und luxuriöse Version des Mackmyra Klassikers Brukswhisky und ist in einer limitierten Serie ab 9. Juni erhältlich.

Die Rezeptur ist die Gleiche geblieben, allerdings durfte der Whisky länger in den Fässern reifen. Der Whisky hat eine faszinierende Entwicklung durchlaufen, die zu einem reicheren und komplexeren Mundgefühl mit buttrigen Noten von Karamell und Vanille geführt hat. Die fruchtigen Töne von Birne und Zitrusfrüchten, die in der ursprünglichen Version enthalten sind, sind jetzt würziger und gereifter. Im Hintergrund finden Sie leichte Anklänge von gerösteter Eiche und torfigen Wacholderzweigen. Brukswhisky DLX ist zwischen 9 – 14 Jahren alt und ist in der Bodås Mine gereift. Die Farbe ist natürlich und von hellem Goldgelbn. Abgefüllt im Jahr 2021 in nur 1999 Flaschen.

-Brukswhisky hat mir schon immer am Herzen gelegen. Diese so typische Mackmyra- Edition präsentieren zu können, bedeutet, das Original zu feiern. Ist aber auch eine Bestätigung dafür, dass wir eine etablierte Destillerie sind. Das ist groß. Das höhere Alter und der längere Zeitraum in den Fässern erhöht auch die Komplexität, dazu kommt eine wiederbelebte Frische und Fruchtigkeit,

sagt Angela D’Orazio, Masterblenderin bei Mackmyra

Der Geschmack ist würzig mit Pfeffer und Anis, kombiniert mit reifen Birnen, Zitrusfrüchten und leichten Tönen von gerösteter Eiche, mit einem torfigem Abgang und Wacholderzweigen.

Moment Brukswhisky DLX wird in einer limitierten Menge von nur 1999 Flaschen erscheinen. Er kann ab dem 2. Juni unter kontakt@mackmyra.com vorbestellt werden und wird am 9. Juni offiziell veröffentlicht.

Moment Brukswhisky DLX

Limitiert auf 1999 Flaschen, davon 360 für den deutschen Markt Verkaufsstart: 09.06.2021

Alkohol: 46,6%

Preis: € 122,49

FASSREZEPTUR

Ex-Bourbon (200 L), elegant. Alter: 14 Jahre

frisch gesättigte Oloroso-Fässer (128 L) gefüllt mit 4 Jahre altem Whisky aus Ex-Bourbon Fässern. Gesamtalter: 9 – 11 Jahre

Schwedische Eiche (100 L), gefüllt mit 4 Jahre altem Whisky aus Ex-Bourbon Fässern.

Gesamtalter: 9 – 11 Jahre