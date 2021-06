PR: Kirsch Import mit einer exklusive Preview auf den neuen Standard von Ballechin

Heute lässt uns Kirsch Import einen kleinen Blick auf eine kommende Abfüllung werfen: Die Edradour Distillery wird das Portfolio ihrer rauchigen Marke mit einem Ballechin 15 yo – Small Batch Cask Strength erweitern. Alle Infos zu diesem 1st Release – Exclusive to Germany finden Sie hier, die Preise erfahren Sie beim Händler Ihres Vertrauens.

Exklusive Preview auf den neuen Standard von Ballechin: 15 Jahre alt, fassstark, Small Batch

Was ergeben Malz mit mindestens 50 ppm Rauchanteil und Reifezeit in ganz unterschiedlichen Fassarten? Vielfalt, Tiefe und vieldimensionalen Rauchgenuss. Dafür steht die Marke Ballechin aus „Scotland’s Little Gem“, der Edradour Distillery. In großen Teilen noch wie zu Gründungszeiten der legendären Lieblings-Brennerei vieler Whisky-Fans gefertigt, sind die Highland Single Malts von Ballechin das Torfigste, was Edradour zu bieten hat.



Die größte Fangemeinde der rauchigen Malt Whiskys: Genießer aus Deutschland. Dieser Liebhabergruppe stellen wir das erste Batch der neuen und ersten 15 Jahre alten Standardabfüllung von Ballechin zur Verfügung – und zwar exklusiv. Die Erweiterung der Core Range stellt dem beliebten Ballechin 10 y. o. einen großen Whiskybruder zur Seite, den die Highlander stets in Fassstärke sowie als Small Batch abfüllen werden.



Der neue Standard verbindet genüsslich kräftigen Torfrauch und lieblichen Sherry-Charakter. Ballechin 15 y. o.ist ein Vatting aus stark rauchigem Spirit, der in First Fill Bourbon Barrels und Second Fill Oloroso Sherry Butts reifte. Batch 1 wurde exklusiv für den deutschen Markt in 3.126 Flaschen abgefüllt und zählt mit seinen 15 Jahren noch immer zu den ältesten Abfüllungen der Marke. Süßer Rauch und dunkle Fruchtaromen können sich bei 59,4% vol. Cask Strength sowie Verzicht auf Kühlfiltrierung in ihrer ganzen Pracht zeigen.

Ballechin 15 y. o. – Small Batch Cask Strength

Highland Single Malt Scotch Whisky

1st Release – Exclusive to Germany

15 Jahre

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, Second Fill Oloroso Sherry Butts

3.126 Flaschen

59,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert