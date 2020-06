PR: Laphroaig 10 Years Cask Strength zurück in Deutschland

Eine erfreuliche Nachricht haben wir von Laphroaig erhalten: Der Laphroaig 10yo in Fassstärke ist zurück im deutschen Handel! Die limitierte Abfüllung wird noch im Juni verfügbar sein – mit satten 60,1% Alkoholgehalt und zu einem UVP von 74,99 €.

Lesen Sie hier die Details und die Tastingnotes – und freuen Sie sich auf den kraftvollen Laphroaig:

Laphroaig 10 Years Cask Strength zurück in Deutschland: Voller Laphroaig Geschmack in Fassstärke abgefüllt.

Liebhaber des außergewöhnlich reichen und torfigen Aromas der Laphroaig Single Malt Whiskys können sich freuen: Die Destillerie bringt ihren 10 Years Cask Strength mit der streng limitierten Abfüllung 2020 ab Juni zurück nach Deutschland.

Mit seinem besonders kräftigen und rauchigen Geschmack trägt diese in Fassstärke abgefüllte Sonderedition den vollen Charakter des Islay Single Malts in sich.



Laphroaig 10 Years Cask Strength – der Name sagt bereits alles über diesen Whisky aus, der nun auch wieder in Deutschland in streng limitierter Abfüllung erhältlich ist:

Cask Strength – zu deutsch Fassstärke – steht für puren und unverfälschten Geschmack. Nach seiner Reife in den Kellern der Laphroaig Destillerie auf der schottischen Insel Islay wird er direkt aus dem Fass in Flaschen abgefüllt: Unverdünnt und ungefiltert entsteht so Islay Single Malt Genuss in seiner natürlichsten Form.



Durch diese Abfüllung in Fassstärke erhält er seine Geschmacksdichte und Stärke: 60,1 % Alkoholgehalt bergen in sich ein besonders breites Spektrum an Aromen, die über mindestens zehn Jahre in ehemaligen Bourbonfässern aus amerikanischer Eiche gereift sind.

Tiefes Gold fürs Auge – komplexer Geschmack für den Gaumen

Bereits die Farbe zeigt seine Intensität: Ein kräftiges, tiefes Gold leitet zu einem vollen Körper, dessen Geschmacksnuancen bei aller Diversität fein abgestimmt harmonieren und einen starken Charakter in bester Tradition der Laphroaig Destillerie aufzeigen:



Er vereint die einzigartigen Torfaromen Laphroaigs mit Nuancen von Seetang. Ein intensives Rauch-Bukett paart sich mit gewisser Süße und medizinischer Note zu einem runden, vollen und intensiven Geschmack. Im Nachklang zeigt er seine ganze Stärke, lang anhaltend und pikant.



Fügt man einige Tropfen Wasser hinzu, so wird sein Geschmack weiter aufgebrochen – und es entsteht eine Veränderung der Aromen hin zu Torfrauch, Meerwind und noch süßeren Nuancen.

„Endlich können wir den Laphroaig 10 Years Cask Strength auch wieder zurück nach Deutschland bringen! Der Batch 12 ist gemacht für Liebhaber unserer Whiskys und alle, die den ganz besonderen Geschmack entdecken wollen. Er ist auch ein kleines Dankeschön an die vielen Fans von Laphroaig, die uns treu und voller Whisky-Leidenschaft begleiten“,

so Lydia Michel, Marketing Managerin bei Beam Suntory.

Limitierter Batch 12 ab Juni 2020 wieder in Deutschland

Ab Anfang Juni ist die Abfüllung 2020 des Laphroaig 10 Years Cask Strength in Deutschland im Fachhandel sowie in ausgewählten Online-Shops erhältlich – und wie auch seine Vorgänger ist der Batch 12 streng limitiert. Die UVP für das 0,7 l Gebinde beträgt 74,99 €.

Tasting Notes

Farbe: Kräftiges, tiefes Gold.

Aroma: Sehr kraftvoll, medizinisch, rauchig, Seetang mit frischem Charakter und gewisser Süße.

Geschmack: Kräftiges Torfaroma mit einem Hauch Süße im Nachhinein.

Nachklang: Lang anhaltend und pikant.