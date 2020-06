PR: Der neue SLYRS Bavarian RYE Whisky kommt

Ein Rye-Whisky aus Bayern? Gibt es jetzt von SLYRS. Wie uns die Brennerei heute mitteilt, wird die neueste Abfüllung ab 22. Juni in den Vertrieb kommen, ist aber jetzt bereits im Onlineshop der Brennerei bestellbar. Der SLYRS Bavarian RYE Whisky soll durch seinen bayerischen Urkorn-Roggen besonders mild im Geschmack sein, frische und fruchtige Töne dominieren.

Was es über den neuen SLYRS Bavarian RYE aus den „crocodile toasted american oak casks“ zu sagen gibt, finden Sie nachstehend – gemeinsam mit den offiziellen Tasting Notes:

Der neue SLYRS Bavarian RYE Whisky kommt!

Liebe Freunde und Partner der SLYRS Destillerie, nach mehreren Jahren Entwicklung, Verfeinerung und dreijähriger Reife können wir ihn nun endlich vorstellen – den ersten SLYRS Bavarian RYE Whisky. Das erste Mal beschreitet SLYRS Whisky neue Wege mit einem auf Roggen basierten Whisky. Entdecken Sie eine neue Whisky Spezialität aus dem Hause SLYRS!

Bavarian RYE aus regionalen Zutaten

Bei SLYRS arbeiten erfahrene Whisky Destillateure zusammen und nutzen hochwertiges Equipment und exzellente Fässer, um kleine, exklusive Batches zu kreieren. So stammt auch der neue SLYRS Bavarian RYE aus der Entwicklung eines Spezialisten, des Braumeisters Philip Zollner. Er hat aus regionalen bayrischen Zutaten, kräftigem Roggen, frischer Gerste und feinstem Weizen, einen unvergleichlichen SLYRS kreiert. Auch für den neuen SLYRS Bavarian RYE verwenden unsere Destillateure reines Quellwasser aus den Bergen, die uns am Schliersee umgeben.

Ab dem 22. Juni im Großhandel erhältlich, ab jetzt in unserem Onlineshop vorbestellbar.

300 Jahre Erfahrung in einem Glas Whisky

Seit über 300 Jahren wird in den USA Whisky in all seinen Ursprungsformen gebrannt. Der Rye war dabei zunächst eine Spezialität des Nordostens. In Pennsylvania, später Kentucky, Indiana und anderen Staaten wird heute noch diese Brenntraditionen gepflegt und einige der besten Rye Whiskys der Welt destilliert. Um diese Kultur kennenzulernen sind Masterdestiller Hans Kemenater und Slyrs Mitbegründer Anton Stetter mehrere Wochen lang durch die Herkunftsorte des Rye Whisky gereist und haben die besten Tropfen verkostet. Sie haben Farmer, befreundete Destillateure und deren Destillen besucht und sich ausgetauscht. Dieses Know How haben sie schließlich in die Rezeptur des neuen SLYRS Bavarian RYE unter Leitung von Philip Zollner einfließen lassen.

Wie schmeckt der neue SLYRS Bavarian RYE Whisky?

In den Geschmack unseres neuen RYE fließen vielfältige Noten und Aromen ein. Das „Bayerische Urkorn“ Roggen verleiht dem Whisky einen besonders milden Geschmack. Das süßliche Roggenmalz gibt ihm seine Hauptnote und wird durch ein angenehmes Gersten- und Weizenbouquet verfeinert.

Es dominieren fruchtige Töne, die durch einem Hauch von Zimt unterstrichen werden. Das Gesamtergebnis ist frisch, aber dennoch anspruchsvoll und eine wahren Entdeckung für alle Whisky-Liebhaber. Wer seinen Whisky im Cocktail, auf Eis oder in einem Tumbler genießen möchte, wird auch an warmen Sommerabenden in unserem SLYRS Bavarian RYE Whisky den idealen Begleiter finden.

TASTING NOTE

FARBE

helles Goldgelb



GERUCH

Sehr fruchtig nach reifen Früchten, leichte Zimt Note.



GESCHMACK

Angenehm mild mit gut eingebundener süßlich-würziger Note.

Leicht herb nach Süßholz, Zimt und Piment.



NACHKLANG

Lang, dezent trocken leicht pfeffrig mit sehr ausgewogenem Mundgefühl.