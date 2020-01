PR: Neu – Elements of Islay Peat & Sherry Germany only und West Cork 16yo

Von Kirsch Import gibt es wieder einmal neue und interessante Abfüllungen, die in den nächsten Tagen im Handel auftauchen werden (dort erfährt man dann auch die Preise). Es handelt sich um den Elements of Islay Peat & Sherry Germany only von Elixir Distillers und den West Cork 16yo, der den 12yo ablöst.

Hier alle Infos zu den beiden Abfüllungen direkt vom Importeur:

Dunkel, rauchig & kraftvoll: Elements of Islay Peat & Sherry – Exklusiv für Deutschland!

Hinter der Reihe steht das Whisky-begeisterte Team der Elixir Distillers, die sich unter anderem mit ihrer Marke Port Askaig einen ausgezeichneten Ruf unter Islay-Liebhabern erworben haben. Für „Elements of Islay“ wählen sie ausgewählte Batch-Abfüllungen aller aktiven Brennereien des Eilands aus – von Laphroaig an der Südküste bis Bunnahabhain ganz im Norden. Große schwarze Kürzel auf dem Etikett verraten wie in einem „Whisky-Periodensystem“ die einzelnen Brennereien hinter den Abfüllungen, eine kleine Zahl daneben zeigt das jeweilige Batch an.

„Peat“ – so heißt die erste ständig verfügbare Abfüllung von „Elements of Islay“. Der kräftige Blended Malt vereint die vielfältigen Charakterzüge der Islay-Brennereien in einem komplexen Insel-Whisky mit prägnanten Noten getrockneter Früchte, würzigem Torf und aromatischen Röstaromen. Wie alle Bottlings wird auch dieser Whisky ohne künstliche Farbstoffe, nicht kühlgefiltert abgefüllt – verfügbar als „Pure Islay“ mit 45% Vol. und als „Full Proof“ in Fassstärke!

Exklusiv für Deutschland gibt es vom „Peat“ eine Sonderabfüllung in Fassstärke gereift im Single Sherry Hogshead: „Peat & Sherry – exclusive to Germany“. Die Vermählung verschiedener Single Malts verbindet den stark rauchigen Stil Islays mit dem ausgeprägten Charakter Sherryfass-gereifter Whiskys. 500 Flaschen sind von dieser limitierten Edition erhältlich!

In der Nase dominiert zunächst der Rauch: Lagerfeuer, Räucherofen, rußig. Nachdem dieser etwas verflogen ist, stürmt der Sherry nach vorne, dunkle Trauben und verschiedene Beerenfrüchte.

Am Gaumen maritime Noten mit süßlichen Beeren, dazu Lakritze und etwas Eiche. Der langanhaltende Abgang wird von Getreidenoten, einer schönen Würze und mundfüllendem Rauch begleitet. Sobald der Rauch sich verzieht bleibt noch die Süße des Sherrys für eine ganze Weile auf der Zunge.

Peat & Sherry – Exclusive to Germany

Elements of Islay



Islay Blended Malt Scotch Whisky

Gereift im Single Sherry Hogshead

500 Flaschen

58,2 % Vol. Fassstärke

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Neues von der grünen Insel: West Cork 16 Jahre – Irish Single Malt Whiskey

Die West Cork Distillers kennen ihr Equipment so gut wie sonst wohl keine Brennerei. Denn: Den größten Teil der Geräte zum Maischen, Fermentieren und Destillieren hat das Team selbst gebaut. Die südlichste Whiskey-Brennerei Irlands setzt bei der Produktion rundum auf Handarbeit – und ist dabei die einzige auf der grünen Insel, die für ihren Whiskey ausschließlich selbst gemälztes Getreide verwendet. Hinter diesem Aufwand steht die Vision der drei Gründer: Spirits höchster Qualität herstellen und dabei gleichzeitig nachhaltige Arbeitsplätze für die Menschen in einer der abgelegensten und zugleich schönsten Regionen Irlands schaffen.

Nachdem die 12er Serie von West Cork vor kurzem eingestellt wurde, erscheinen bald neue West Cork Standard-Abfüllungen. Vorab freuen wir uns Ihnen bereits einen 16-jährigen West Cork anbieten zu können! Dieser Whisky reifte vollständig in Bourbon-Fässern und wurde mit 40 % Vol. abgefüllt.

West Cork 16 y.o.

West Cork Distillers



16 Jahre

Irish Single Malt Whiskey

Gereift in Bourbon Fässern

40,0 % Vol.

Nicht gefärbt