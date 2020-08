PR: Neu im Programm bei Whiskymax – komplett neue Whiskyreihe „IDOLS OF SCOTLAND“

Whiskymax, Importeur von Marken wie James Eadie oder House of McCallum, informiert unsere Leser über eine komplett neue Abfüllungsserie namens „Idols of Scotland“, eine Eigenentwicklung, die nun mit den ersten vier Abfüllungen startet. „Idols of Scotland“ bringt Ihnen zum Start Abfüllungen aus den Destillerien Ardmore, Auchroisk, Deanston und Miltonduff, teilweise mit Finish, teilweise mit Vollreifung im Bourbonfass.

Hier alle Infos dazu:

Neu im Programm bei Whiskymax – eine komplett neue Whiskyreihe mit dem Namen IDOLS OF SCOTLAND

Die IDOLS OF SCOTLAND erinnert an die vielen Frauen und Männer Schottlands, deren Leben und Wirken auf besondere Weise die Geschichte des Landes und seiner Menschen für immer verändern sollte. Krieger und Poeten Herrscher und Bauern, Künstler, Wissenschaftler und Erfinder… Sie alle sind Beispiel für das Beste, was Schottland hervorzubringen vermag- so wie die außergewöhnlichen und charaktervollen Single Malts, die wir mit 46,5% Vol. Ihnen unter IDOLS OF SCOTLAND präsentieren.

Ardmore 6 Years Old 46,5% Vol.

Sir Walter Scott, (* 15. August 1771 in Edinburgh; † 21. September 1832) war der schottische Nationaldichter und einer der weltweit meistgelesenen Autoren seiner Zeit. Bekannt wurde er vor allem für seine historischen Romane, die heute zum Teil zu den Klassikern der Weltliteratur gehören. Seine Werke, darunter „Ivanhoe“ (1819) und „Rob Roy“ (1817), sind ein Spiegelbild der schottischen Seele und halten den Nationalgedanken lebendig.

Apple Brandy Cask Finish

380 Bottles

Aroma: Fruchtig in der Nase mit Apfel und Orange. Darüber schwebt Zimt und Honig sowie etwas Rauch und würzige Eiche.

Geschmack: Rund und weich auf der Zunge. Süße Frucht von Äpfeln verbinden sich mit elegantem Rauch.

Abgang: Mittellang und leicht rauchig. Erneut würzige Eiche zum Abschluss.

Flora MacDonald (*1722 in Schottland † 5. März 1790 in Kingsburgh, Skye)

Auchroisk 7 Years Old 46,5% Vol.

ist eine als Heldin verehrte Jakobitin. Berühmt wurde Sie, als sie Charles Edward Stuart („Bonnie Prince Charlie“) nach dessen Niederlage in der Schlacht von Culloden zur Flucht verhalf

Portwood Cask Finish

480 Bottles

Aroma: Süße rote Beeren, Orangen und Pflaumen. Dazu Toffee und Röstaromen.

Geschmack: Vollmundig und cremig auf der Zunge. Wieder viel Frucht und cremiges Karamell. Dann würziger mit Röstaromen, Nüssen und Kaffee.

Abgang: Langanhaltend und fruchtig mit Rosinen, Kirschen und Blutorangen. Dazu Gewürze und süßes Holz.

Deanston 10 Years Old 46,5% Vol.

Robert Burns (* 25. Januar 1759 in Alloway, Ayrshire; † 21. Juli 1796 in Dumfries, Dumfriesshire) ist in der britischen Literatur ein ganz besonderes Phänomen. Er wird als Nationaldichter des 18. Jahrhunderts gefeiert, der die schottische Identität wie kein anderer geprägt hat. Sein Geburtstag wird als Burns Night jedes Jahr am 25. Januar begangen.

First Fill Bourbon Cask Matured

270 Bottles

Aroma: Elegantes und leicht blumiges Aroma. Daneben eine frische Fruchtigkeit von Orangen und leicht süß-malzig.

Geschmack: Eine samtige Textur auf der Zunge. Cremiges Toffee und leichte Vanillenoten verbinden sich mit reifen Zitrusfrüchten und süßlichem Honig.

Abgang: Lang anhaltend mit der süßlichen Note von Honig, leicht würzig und trocken.

Miltonduff 9 Yeaes Old 46,5% Vol.

Robert I., im modernen Englisch besser bekannt als Robert Bruce, auch Robert the Bruce (* 11. Juli 1274; † 7. Juni 1329 in Cardross, Dunbartonshire), war von 1306 bis zu seinem Tod 1329 König von Schottland.

Bourbon Cask Matured

270 Bottles.

Aroma: Frische Fruchtnoten von Äpfeln und Zitronenzesten. Dazu florale Eindrücke und würziges Eichenholz.

Geschmack: Frisch und knackig auf der Zunge. Erneut fruchtiger Start mit Zitronen und hellen Früchten. Dann würziges Holz, Pfeffer, Ingwer und Nelken.

Abgang: Mittellang und würzig. Leichte Bitterkeit