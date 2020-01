PR: Neu in Österreich – Glenrothes Soleo Collection

In Deutschland sind die Abfüllungen der Glenrothes Soleo Collection schon vor einiger Zeit erschienen, nun bringt sie der Importeur TOP SPIRIT auch nach Österreich. Den Whiskyfreunden in der Alpenrepublik als Vorstellung der Range, jenen in Deutschland zur Erinnerung und Auffrischung, hier der Pressetext zum Österreichstart:

Neu in Österreich – Glenrothes Soleo Collection

Mit der neuen Soleo Collection würdigt The Glenrothes die traditionelle Whiskyherstellung mit Sherry-seasoned Eichenfässern, die für den Geschmack so charakteristisch sind.

(Wien, Jänner 2020) Die preisgekrönte Destillerie The Glenrothes aus Speyside präsentiert anlässlich der Rückkehr zur Edrington Group eine außergewöhnliche neue Serie an Single Malts.

Die range der Soleo Collection umfasst in Österreich 4 neue Whiskys, 12 Years Old, Whisky Maker’s Cut, 18 Years Old sowie 25 Years Old.

Einer langen Tradition folgend verleihen Sherry-seasoned Fässer aus europäischer und amerikanischer Eiche der Soleo Collection das typische The Glenrothes Aroma. Nahezu 90 % der in der Destillerie lagernden Fässer enthielten davor Sherry aus der Nähe von Jerez de la Frontera in Andalusien, Spanien.

Soleo ist die Bezeichnung für den traditionellen Prozess des Trocknens der Trauben in der Sonne, auf dem die Herstellung der feinsten Sherrys basiert. Die Trauben werden in der Hitze der andalusischen Sonne ausgebreitet und nehmen deren Energie auf – ihre Farbe wechselt von hellem Grün und Gelb hin zu einem dunklen Purpurrot, das den perfekten Augenblick für die Gärung anzeigt. Die Soleo Collection ist eine Hommage an die Wurzeln der Whiskyherstellung und rückt die Veredelung der Eichenfässer mit Sherry und die natürliche Phase der Traubenreife in den Fokus.

Gordon Motion, Master Whisky Maker der Edrington Group, zur neuen Range: „Nach der Rückkehr der Marke The Glenrothes in das Hause Edrington nahmen wir die Gelegenheit wahr, um die Whiskys im Portfolio zu sondieren und weiterzuentwickeln. Das Ergebnis ist die Soleo Collection, die unsere Tradition der Verwendung von Sherryfässern würdigt, dabei aber eine neue Dynamik mit sehr unterschiedlichen Whiskys in das Portfolio bringt. Wir konnten auf einen unglaublichen Lagerbestand zurückzugreifen und damit eine großartige Kollektion kreieren, die die Whisky-Fans bestimmt lieben werden.“

Diese neuen Whiskys, welche zur Gänze in Sherry-seasoned Eichenfässern gereift sind und zu 100 % ihre natürliche Farbe beibehalten, sorgen für eine prägnante mehrdimensionale Geschmackserfahrung.

In Österreich sind folgende Whiskys der Soleo Collection verfügbar:

The Glenrothes 12 YEARS OLD (40 %) UVP 43,90€

Der 12 Jahre alte Single Malt Whisky ist das Zugpferd und meisterverkaufte Spirituose von Glenrothes. Er besticht durch fruchtiges und süßes Aroma und wird in natürlichen Farben abgefüllt.

Farbe: Herbstsonne

Aroma: leichter Duft von Banane und Vanille

Geschmack: Banane, Zitrone und Melone mit einem Hauch Zimt

Abgang: langanhaltend, süße Melone und leicht würzig

WHISKY MAKER’S CUT (48,8 %) UVP 65,00€

Dieser Single Malt Whisky wurde vom Master Whisky Maker erschaffen und reflektiert die Auswahl von 100% First-Fill Sherry Fässer. In natürlichen Farben abgefüllt.

Farbe: Herbstsonne

Aroma: Harzige, kandierte Schalen von Früchten und frische Eichennoten

Geschmack: Reichhaltige, würzige, cremige Vanille- und Orangenschale

Abgang: Lange, fruchtige Orangenschalennoten mit einem Hauch Muskat

18 YEARS OLD (43 %) UVP 124,90€

Der 18 Jahre alte Single Malt Whisky ist ein komplexer und gut abgerundeter Ausdruck. Perfekt als Abschluss eines Abendessens oder als Ergänzung zu feiner Schokolade und Käse. In natürlichen Farben abgefüllt.

Farbe: Herbstsonne

Aroma: cremiges Butterscotch mit einem Hauch von kandierten Äpfeln und Orangen, Vanillepudding und frisch gefällte Eiche

Geschmack: honigsüß, Holznoten und ausgleichende Rosinen und Karamellnoten

Abgang: Eichennoten, wärmend, süß und trocken

25 YEARS OLD (43 %) UVP 465,00€

Der 25 Jahre alte Single Malt Whisky ist überwiegend in Sherry-Fässern gelagert und zeichnet sich durch seine Holz- und Zitrusnoten aus. In natürlichen Farben abgefüllt.

Farbe: Bernstein

Aroma: Tropische Früchte wie Mango und Ananas, welche in Zedernnoten abklingen Geschmack: Koriandersamen, Veilchen und ein Hauch von gesalzenem Karamell

Abgang: Süß, anhaltende florale und frische Noten

Die Kollektion präsentiert sich in einem völlig neuen Look, der von den typischen Farben der Trauben während ihres Reifungsprozesses inspiriert ist. Neben der markanten hellen Farbpalette verleihen die zum Kult avancierte Flaschenform und der elegante Verpackungsrahmen The Glenrothes einen frischen, dynamischen und wirklich einzigartigen neuen Stil.

Die Soleo Collection ist ab sofort im Getränkefachhandel sowie bei Meinl am Graben erhältlich.