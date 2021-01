PR: Neu – Lichtburg #I Marika Single Cask, Single Malt Irish Whiskey

Die Rolf Kaspar GmbH bringt uns Whiskyfreunden immer wieder ausgezeichnete Abfüllungen aus Irland, so zuletzt in der leider bereits ausgelaufenen Serie „Essener Hof„.

Nun aber gibt es einen sozusagen spirituellen Nachfolger – die Serie „Lichtburg„, und in ihr die erste Abfüllung, ein 15 Jahre alter Single Malt Irish Whiskey, der in ehemaligen Armagnac-Fässern reifen durfte.

Mehr über den Lichtburg #I Marika Single Cask, Single Malt Irish Whiskey aus den Beständen von Jack Teeling hier in der Aussendung, die wir für Sie erhalten haben:

Neu – Lichtburg #I Marika Single Cask, Single Malt Irish Whiskey

Auch wenn Freunde und Fans der historischen Serie Hotel Essener Hof weiterhin vergeblich auch die fehlende No 11 warten, fand diese Serie mit der No 16 vorerst ein Ende. Zuletzt wurde von No 11-16 das Thema The Astra Theater, beheimatet im ehemaligen Festsaal des Hotels, aufgegriffen. So entstand der Kontakt zu Frau Menze und dem wunderbaren Kino Lichtburg in Essen: die Idee für eine Fortsetzung war geboren!

Lichtburg #I Marika Single Cask, Single Malt Irish Whiskey

Mit einem großen Gala-Programm eröffnete die Lichtburg vor 2000 Festgästen am Donnerstag, den 18. Oktober 1928, ihren Spielbetrieb. Heute besitzt das schönste deutsche

Premierenkino eine bundesweite Strahlkraft und ist mit seinem vielfältigen Programm ein kultureller Leuchtturm des Ruhrgebiets – getragen von Menschen, für die Kino

Leben und Leidenschaft ist.

Auszug Verkostungsnotizen: vollmundiges, rundes Mundgefhühl, eine vanillig-zimtige Süße und Aromen, die an schwarze Johannisbeeren, reife Pflaumen und Brombeeren erinnern

Ab sofort erhältlich bei www.kaspar-spirituosen.de und im ausgesuchten Fachhandel.