PR: Neues von Kirsch Import – Gordon & MacPhail, Signatory, Elements of Islay

Jede Menge Neuheiten gibt es auch in dieser Woche von Kirsch Import: Neues aus der Connoisseurs Choice-Serie von Gordon & MacPhail, darunter eine Exklusivabfüllug für Deutschland, Very Cloudy von Signatory Vintage und Spezialitäten von Elements of Isay. Alle Details wie immer in der Presseaussendung, die Sie nachfolgend finden – die Whiskys wird es schon bald im Handel geben:

Von Islay über die Highlands bis in die Speyside: Scotch-Whisky-Highlights von Gordon & MacPhail

Die Connoisseurs Choice ist eine der Kollektionen, in denen das Traditionshaus Gordon & MacPhail seine Liebhaber-Abfüllungen veröffentlicht. Die Whiskys der Reihe sind von niedrigen Stückzahlen und hoher Nachfrage durch Single-Malt-Fans gekennzeichnet. Die zumeist stark limitierten Bottlings fließen seit Start der Serie im Jahr 1968 in der Regel mit 46 % vol. oder in Fassstärke sowie zum Teil mit einem Wood Finish in die Flaschen.



Fünf erlesene Abfüllungen aus Sherry- und Weinfässern ergänzen die Range für anspruchsvolle Genießer in dieser Woche. Den Anfang macht ein exklusiv für Kirsch Import abgefülltes, bernsteinfarbenes First Fill Sherry Hogshead. Im Jahr 2004 bei Highland Park destilliert, ist der Insel-Whisky ein komplexer, wärmender Wintergenuss. Rauch und Fruchtnoten verbindet dagegen gekonnt der 12 Jahre alte Single Malt von Ledaig aus der Wood-Finish-Reihe, dem ein dreijähriges Finish in mit Hermitage-Wein vorbelegten Fässern zuteilwurde.



Mit 63,3 % vol. Cask Strength der Kräftigste in der Runde: der Highlander von Pulteney. 15 Jahre lang ruhte der Single Malt im Hafen der Stadt Wick, um im Refill Sherry Butt Nr. 629 seine mit weißem Pfeffer gespickten Fruchtnoten zu entwickeln. Ebenfalls 15 Jahre lang reifte der rauchige Islay Single Malt von Caol Ila im First Fill Sherry Butt, um bei 57,7 % vol. seine süß-salzigen Raucharomen zu entfalten. Die Runde komplettiert ein stolzer 25 Jahre alter Single Malt von Mortlach. Der Speyside-Whisky ist auf 606 Flaschen limitiert und herrlich weich.

Highland Park 2004/2020

Gordon & MacPhail Connoisseurs Choice

Exclusively bottled for Kirsch Import

16 Jahre

Fässer befüllt in 2004

Abgef. 05/08/2020

Fassnr. 14601302

Fass-Typ: First Fill Sherry Hogshead

Batch 20/076

318 Flaschen

57,2 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Sherry-Aromen gehen über zu Milchschokolade, Rosinen und braunem Zucker. Pfeffrig mit Obstkompott, Zimtwürze und unterschwelligen Zitrusnoten. Mittelkräftiges Finish mit verkohltem Eichenholz und anhaltenden Aromen dunkler Früchte.

Ledaig (Tobermory) 2008/2020 – Peated

Wood Finish

Gordon & MacPhail Connoisseurs Choice

12 Jahre

Fässer befüllt in 2008

Abgef. 08/10/2020

Fass-Typ: Refill Sherry Hogshead, Hermitage Cask (Finish)

Batch 20/074

4.440 Flaschen

45 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Süß-rauchige Kopfnoten mit Sommerbeeren und Zitronenzesten. Weich und cremig mit schwarzem Pfeffer, Himbeere und Apfelaromen. Das Finish ist mittelkräftig mit rauchigen und süßen Aromen.

Pulteney 2004/2020

Gordon & MacPhail Connoisseurs Choice

15 Jahre

Fässer befüllt in 2004

Abgef. 31/08/2020

Fass-Typ: Refill Sherry Butt

Fassnr. 629

Batch 20/092

507 Flaschen

63,3 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Aromen roter Äpfel gehen über zu süßen Stachelbeeren, Orangenschale und Rosinen. Noten von weißem Pfeffer vereinen sich mit reifer Banane und intensiver Milchschokolade. Das Finish ist mittelkräftig mit einem Hauch Eiche.

Caol Ila 2005/2020 – Peated

Gordon & MacPhail Connoisseurs Choice

15 Jahre

Fässer befüllt in 2005

Abgef. 25/08/2020

Fass-Typ: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 301520

Batch 20/093

507 Flaschen

57,5 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Süße Aromen von gemälztem Getreide und Salzzitronen gehen zu Schoko-Rosinen über. Rote Beeren – Himbeeren und schwarze Johannisbeeren – leiten zu frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer über. Mittelkräftiges Finish mit anhaltendem, süßem Rauch.

Mortlach 1994/2020

Gordon & MacPhail Connoisseurs Choice

25 Jahre

Fässer befüllt in 1994

Abgef. 24/08/2020

Fass-Typ: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 8181

Batch 20/091

606 Flaschen

55,9 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Weiche Sherry-Einflüsse ergänzen Vanillearomen mit Noten von Erdbeere und Muskat. Intensive Aromen von „fruit cake“ vermählen sich mit Zimt und cremiger Milchschokolade, die in ein mittleres, weiches und süßes Finish überleiten.

Pünktlich zu Weihnachten: Vier neue Abfüllungen der Very-Cloudy-Range von Signatory Vintage

1988 gründete Andrew Symington die Signatory Vintage Scotch Whisky Company Ltd. und füllt seitdem exklusive Fässer ganz unterschiedlicher schottischer Brennereien ab. Die limitierten Single-Cask-Abfüllungen kommen in Reihen auf den Markt, wie etwa die Signatory Un-Chillfiltered Range. Deren Very Cloudy Whiskys sind natürlich-trüb. Der Grund: Trotz nur 40% vol. werden die Single Malts nicht kühlfiltriert. So behalten sie ihr volles Aroma und sind zugleich echte Blickfänger.



Rechtzeitig vor Weihnachten hat Signatory vier neue Very Cloudy Whiskys abgefüllt. Darunter befindet sich erst zum zweiten Mal in dieser Reihe eine Abfüllung von Mortlach aus der Speyside. Mit dabei ist außerdem wieder der stark rauchige Bunnahabhain Staoisha sowie ein ebenfalls intensiv rauchiger Scotch von Caol Ila. Den Abschluss macht ein kräftiger Ardmore aus den Highlands.

Mortlach 2013/2020

Signatory Vintage Very Cloudy

7 Jahre

Dest. 13/06/2013

Abgef. 06/11/2020

Fassnr. 803513 & 803516

Fass-Typ: Hogsheads

905 Flaschen

40 % vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bunnahabhain 2013/2020 – Heavily Peated

Signatory Vintage Very Cloudy

7 Jahre

Dest. 06/09/2013

Abgef. 05/11/2020

Fassnr. 900068 & 900069

Fass-Typ: Dechar/Rechar Hogsheads

915 Flaschen

40 % vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2013/2020

Signatory Vintage Very Cloudy

7 Jahre

Dest. 21/06/2013

Abgef. 05/11/2020

Fassnr. 326941 & 326942

Fass-Typ: Hogsheads

915 Flaschen

40 % vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ardmore 2013/2020

Signatory Vintage Very Cloudy

7 Jahre

Dest. 08/08/2013

Abgef. 06/11/2020

Fassnr. 1328 & 1329

Fass-Typ: Hogsheads

945 Flaschen

40 % vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Das wichtigste Islay-Element: Peat Full Proof & Peat Pure Islay

Das schlichte, an klassische Apothekenflaschen angelehnte Labor-Design und die außergewöhnliche Namensgebung ist bei Elements of Islay kein Zufall: Die Reihe spielt mit dem medizinischen und geradezu elementaren Charakter der Whiskys von Islay, der schottischen Insel, die wie keine zweite für erstklassige torfig-maritime Single Malts steht. Dem wichtigsten Element der Whisky-Region widmen sich die Blended Malts der Standard-Rage Peat.



Peat Full Proof ist die geballte Essenz von Islay: rauchiger Whisky mit allem, was die Reifung an der stürmischen Küste der Insel zu bieten hat, sowie ausgewogener Süße bei lebhaften 59,3 % vol. Jedes Batch entsteht aus rund 60 Fässern von Destillerien im Norden und Süden Islays. Ausgewogen zwischen Orange, geräuchertem Schinken und dunkler Schokolade ist Peat Pure Islay mit 45 % vol. die zugänglichere Version für Rauch-Fans.

Peat Full Proof

Elements of Islay

Islay Blended Malt Scotch Whisky

59,3 % vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Frische, spritzige Gerste, umwoben von Torfrauch und Lagerfeuerglut. Belebende Aromen von salzigem Seetang und Muscheln. Deutliche Fruchtnoten – Zitrone, Limette und Grapefruit – unter denen sich Noten von Erde und Lakritze verbergen.



Gaumen: Warm und ledrig mit dick geschnittenem Speck, Lagerfeuer am Meer und gebratenen Früchten wie süßer Apfel und Limette mit einem Spritzer Streuzucker. Schichten von Rauch und Dark Chocolate Limes umhüllen den Gaumen und verbinden sich mit weichem Zitronenöl und Barbecue-Sauce, mit einem Hauch von gerösteten Gewürzen und Holzkohle, die den Torf und Rauch ergänzen.



Nachklang: Gischt-Aroma und Bratapfel verblassen und hinterlassen stärkeren Rauch, Trüffelsalz

und süße Würze.

Peat Pure Islay

Elements of Islay

Islay Blended Malt Scotch Whisky

45 % vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Orangenschale und dick geschnittener Speck mit Muscheln und glühenden Kohlen.



Gaumen: Hickory-Rauch und ein Hauch von Lapsang-Souchong-Tee mit gesalzenem Karamell und dunkler Schokolade.



Nachklang: Meeresgischt und Bratapfel verblassen und hinterlassen starken Rauch, Trüffelsalz und süße Gewürze