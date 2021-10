PR: PRINEUS GmbH bringt Compass Box No Name No.3 und Peat Monster Geschenkbox nach Deutschland

Von der Prineus GmbH sind wir darüber informiert worden, dass im deutschen Handel der neue Compass Box No Name No.3 sowie eine Sonderedition vom Compass Box Peat Monster in Kürze verfügbar sein werden. Wer die Londoner Firma rund um John Glaser kennt, der wird wissen, dass man sich damit auf zwei schöne Blended Malts freuen kann.

Hier alle näheren Infos:

PRINEUS GmbH bringt Compass Box No Name No.3 und Peat Monster Geschenkbox nach Deutschland

Beim Compass No Name No.3 handelt sich um einen Blended Malt Scotch Whisky.

„No Name“ sollte keine Serie werden, aber Compass Box gefiel es, verschiedene stark getorfte Whiskys zu kreieren.

Das Zusammenspiel der „Rauchigkeit“ bei allen dreien ist völlig unterschiedlich und zeigt, dass Torf alles andere als eindimensional ist.

No Name No. 3 als dritte und letzte Abfüllung vervollständigt die Trilogie. Er verfügt über intensive Phenole mit teerigen Noten, die die Fans des ersten No Name wiedererkennen werden.

Gleichzeitig erinnert die extravagante Fruchtigkeit an die des No Name No. 2.

Compass Box hat diese, die Serie abschließende Version, auf Malt Whisky aus der Laphroaig Distillery basiert, gereift in recharred Hogsheads.

Unterstützt der Laphroaig durch wachsartigen, fruchtigen und rußigen Malt Whisky aus der Bowmore Distillery. Fruchtige und seidige ungetorfte Malts und etwas von unserem Highland Malt Blend runden das Rezept ab.

Das Rezept:



Laphroaig Distillery Recharred Hogshead 74.7%

Bowmore Distillery First Fill Bourbon Barrel 11.3%

Mortlach Distillery Recharred Barrel 7.5%

Clynelish Distillery Refill Sherry Butt 6.0%

Highland Malt Blend Custom French Oak Cask High Toast 0.5%

Abgefüllt mit 48.9%

Nicht kaltgefiltert

Natürliche Farbe

10.800 Flaschen weltweit

Lead Whiskymaker James Saxon

Des Weiteren möchten wir Ihnen die neue Geschenkpackung vom Compass Box Peat Monster vorstellen, die in Kürze erscheinen wird.