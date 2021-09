PR: Top-Auszeichnungen für die Whiskys aus dem Schlumberger-Sortiment

Die Schlumberger Vertriebsgesellschaft freut sich über jede Menge Auszeichnungen, die Whiskys aus ihrem Sortiment beim Internationale Spirituosen Wettbewerb 2021 gewinnen konnten. Welche Abfüllungen dies sind, und welche Medaille sie erhielten, können Sie in der Pressemitteilung dazu lesen:

Top-Auszeichnungen für die Whiskys aus dem Schlumberger-Sortiment

Sechsmal „Gold“, einmal „Großes Gold“ und „Bourbon des Jahres“: Schlumbergers Erfolgsbilanz beim Whisky-Tasting des ISW

Meckenheim, im August 2021. Die Schlumberger Vertriebsgesellschaft hat ihr Whisky-Sortiment in diesem und im letzten Jahr konsequent erweitert und die bestehenden erfolgreichen Marken um weitere ausgewählte Whiskys ergänzt, um ihren Kunden ein noch vielfältigeres Angebot qualitativ hochwertiger Whiskys präsentieren zu können. Dass sie damit den richtigen Weg eingeschlagen hat, zeigen auch die aktuellen Auszeichnungen beim Whisky-Tasting des ISW. Fünf Destillen (Heaven’s Door, Morrison Scotch Whisky Destillers, Speyside Distillery, Benromach und Kavalan) können sich über insgesamt sieben Goldmedaillen freuen, für Heaven’s Door Bourbon gab es sogar „Großes Gold“ und die besondere Ehrung als „Bourbon des Jahres“. „Wir sind sehr stolz auf die Medaillen und freuen uns, dass die großartige Arbeit unserer Partner-Destillen auch von der Fachjury des ISW honoriert wurde“, so Rudolf Knickenberg, CEO und Geschäftsführer der Schlumberger Vertriebsgesellschaft mbH & Co KG.

Das sind die ausgezeichneten Whiskys:

Heaven’s Door Bourbon, 42 % vol – Großes Gold und Bourbon des Jahres

Die handgefertigten amerikanischen Whiskys wurden in Zusammenarbeit mit Bob Dylan entwickelt. Als perfekte Verbindung von Kunst und Handwerk präsentiert jede Flasche Dylans unverwechselbare, geschweißte Eisentore, die er in seinem Metallbearbeitungsstudio, dem „Black Buffalo Ironworks“, hergestellt hat. Für den Heaven’s Door Tennessee Straight Bourbon mit seiner einzigartigen High-Rye-Mash-Bill werden neben Mais auch 30% kleinere Getreidesorten (Roggen und Gerste) verwendet. Das sorgt für einen vollendeten Charakter, den er durch seine mehr als 6-jährige Reife in neuen amerikanischen Eichenfässern entwickelt hat. Das Ergebnis ist ein geschmeidiger Bourbon mit anhaltenden Noten von Vanille und gebackenem Brot getragen von Noten von geröstetem Eichenholz. Heaven’s Door Tennessee Straight Bourban verkörpert die wahre Kunst des Blendings.

Old Perth Original, 46 % vol – Gold

Das Familienunternehmen Morrison Scotch Whisky Distillers liegt im Herzen der schottischen Region Perthshire und gehört zu den führenden unabhängigen Abfüllern. Ursprünglich wurde dieser Scotch Whisky als Blended Scotch Whisky von der Firma Peter Thomson in Perth auf den Markt gebracht. Er galt als einer der besten Blends Schottlands mit sehr hohem Malt-Anteil. Heute liegen die Markenrechte bei Morrison Scotch Whisky Distillers. Seit Januar 2021 präsentiert sich die Marke in neuem Gewand, und alle Old Perth Whiskys sind nun unfiltriert, ungefärbt und werden auf behutsamste Art und Weise mit viel Feingefühl ausschließlich mit Sherry-Fass gelagerten Malt Whiskys aus der Region Speyside Glenlivet geblended. In der Nase zeigen sich würziger Sherry, kräftige Schokolade, Brombeeren und frische Kirschen, dazu Toffee und Fudge. Am Gaumen ist er wundervoll schmeichelnd mit ganz viel fruchtiger Süße, Schokolade und Rosinen, einer Prise Pfeffer und einem Hauch von Eiche. Das Finish ist lang, voller Süße, Sherrywürze und etwas Ingwer, mit wenig Holz.

Old Perth Cask Strength, 58,6 % vol – Gold

Auch Old Perth Cask Strength lagert ausschließlich im Sherry-Fass und ist unfiltriert und ungefärbt. Er wird mit kräftigen 58,6 % vol abgefüllt – so können sich seine einzigartigen Aromen in voller Kraft entfalten. In der Nase besticht Old Perth Cask Strength mit einer kräftigen Sherry-Süße, dunklen Früchten und deutlicher Würzigkeit. Am Gaumen dominieren Schokolade (60%), Toffee und Trockenfrüchte, ergänzt um einen Hauch von Pfeffer, Ingwer, Nelken und Zimt. Außerdem zeigt sich deutlich ein Geschmack von würziger Eiche, der sehr schön mit den anderen Aromen harmoniert. Endloses Finish mit Obst, Nelken und Sherry-Süße.

Mac-Talla Terra, 46 % vol – Gold

Mac-Talla Terra kommt ebenfalls von den Morrison Scotch Whisky Distillers. Als eine der ältesten Whisky-Familien Schottlands sind die Morrisons seit fünf Generationen der berühmten „Whisky-Insel“ Islay verbunden. Der Name Mac-Talla, das gälische Wort für „Echo“, spiegelt genau diese Verbindung der Familie Morrison mit Islay wider. Mac-Talla Terra reifte in ex-Bourbon-Casks und ist geprägt vom Torfrauch, der seine Eigenschaften aus dem Boden Islays ableitet. In der Nase zeigen sich bei diesem Whisky viel Torf, frisch abgebranntes Lagerfeuer, dazu leichte Zitrusnoten, die Süße von Quitten und ein bisschen Pfeffer. Am Gaumen dominieren ebenfalls Rauch und Torf, dann eine schöne malzige Süße und etwas frische Eichennoten. Der Alkohol ist kaum spürbar, das Finish ist mittellang, geprägt von Torf, Malzbonbon und Eiche.

Spey Tenné, 46 % vol – Gold

Die Speyside Destillerie liegt näher an der Quelle des River Spey als jede andere Destillerie in Schottland, was ihr Zugang zum besten und reinsten Wasser der Region gibt. Spey Tenné reift zu Beginn in Bourbon-Barrels und bekommt zum Abschluss ein sechsmonatiges Finish in frisch entleerten Tawny-Port-Fässern. Diese Double-Wood-Reife verleiht ihm einen strahlenden Rosé-Farbton und eine süße Portwein-Wärme, die sich deutlich in der Nase zeigt. Am Gaumen ist er süß, er schmeckt nach warmem Honig, weiche Fruchtnoten führen zu einem cremigen Finish mit einem ausbalancierten Schokolade-Vanille-Nachgeschmack.

Benromach Contrasts Organic, 46 % vol – Gold

Wie alle Single Malts von Benromach erfüllt auch der Benromach Contrasts Organic das Qualitätsversprechen der Destillerie – die Verwendung von lediglich vier Zutaten: feinste schottische Gerste, reinstes Quellwasser aus den Romach Hills, Hefe und die Expertise der Brennmeister. Diese hohe Handwerkskunst beschreibt Benromach auch mit seinem Slogan: Made by hand for genuine character. Beim Benromach Contrasts Organic entsteht so eine perfekte Symbiose aus Naturbelassenheit und intensivem Geschmack. Er ist der weltweit erste zertifizierte biologische Single Malt Whisky seit 2006. Der von der UK Soil Association in jedem Produktionsschritt zertifizierte Benromach ORGANIC reift in Bio-Virgin-American-Oak-Fässern und vermittelt süße, malzige Noten mit cremigen Aromen von Pfeffer, Bananen, Kaffee und Kakao. Er ist der einzige ungetorfte Benromach in der Standard-Range – aus dem einfachen Grund, dass es keinen bio-zertifizierten Torf gibt.

Kavalan Sherry Oak, 54 % vol – Gold

Die taiwanesische und vielfach ausgezeichnete Kavalan-Destillerie in der Region Yilan produziert als erste staatlich unabhängige Brennerei hochwertige Single Malts, die Kenner in der ganzen Welt begeistern. Kavalan Sherry Oak reift in ausgewählten First-Fill-Oloroso-Sherry-Fässern und wird aus Batches verschiedener vier- bis sechsjähriger Fässer abgefüllt. Er ist weder kältefiltriert noch gefärbt. Optisch besticht er durch sein intensives dunkles Rotgold. In der Nase zeigt er sich rein und komplex mit deutlichen Sherrynoten, Aromen von Trockenfrüchten, Nüssen und Gewürzen sowie einem Hauch von Vanille. Am Gaumen ist er reichhaltig und geschmeidig mit angenehmen Fruchtnoten, Gewürzen und Aromen von Kaffee.