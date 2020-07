PR: Verlockender Nektar! Glenlivet 12 Jahre (whic Amazing Whiskies)

They keep coming – der unabhängige deutsche Abfüller und Händler whic kündigt soeben die neueste Abfüllung der Serie „Amazing Whiskies“ an – eine zwölf Jahre alten Glenlivet aus der Speyside. Erhältlich ist er wie üblich direkt bei whic.de.

Was den Whisky diesmal „amazing“ macht, finden Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung:

VERLOCKENDER NEKTAR! GLENLIVET 12 JAHRE (whic AMAZING WHISKIES)

Bremen, Deutschland, 23.07.2020 Das whic.de-Forscherteam hat sich für die dritte Episode ihrer Amazing Whiskies in die entlegensten Gegenden der Speyside-Region vorgewagt und dort abseits der ausgetretenen Pfade eine faszinierende Entdeckung gemacht. Von einem betörenden Duft wurden sie an das Ufer des Livet gelockt. Er ging von dem 12-jährigen Glenlivet aus, der mit seinen 46% Vol. von Weitem fast harmlos wirkt. Je weiter sie sich näherten, desto mehr wurden sie von den süß-fruchtigen Lockstoffen in den Bann gezogen. Um dieses verlockende Pflänzchen mit der Welt zu teilen, wurden aus einem Fassteil des Sherry Butts ganze 388 Flaschen abgefüllt. Farbstoffe und Kältefiltration waren bei dieser natürlichen Schönheit nicht denkbar.

Die süß-fruchtigen Lockstoffe von Kirschen, Blaubeeren und Johannisbeermarmelade verleiten zum Näherkommen und dann zeigt der Glenlivet, dass er mehr als ein zartes Speyside-Blümchen ist. Mannigfaltige Gewürzfacetten entblättern sich vor mir und ergänzen den Malt zu einem komplexen Zusammenspiel von Zimt, Tabak und Mousse au Chocolat. Zarte Kräuternoten ranken dazwischen, bevor ein mittellanger süßlicher Nachklang mit einer sanften Cappuccino-Note einen besänftigenden Eindruck zurücklässt. – Arne Wesche, Geschäftsführer whic GmbH

Die Serie Amazing Whiskies

Dieser Glenlivet 12 Jahre ist Episode 3 von whics Amazing Whiskies Serie. Die dritte Abfüllung einer fulminanten 30-teiligen Reihe aus Single Cask Whiskys. Jeder Whisky kommt in einer schwarzen Tube und mit einem fantasievollen Mini-Booklet. Auffällig, andersartig und außergewöhnlich sind nicht nur die Whiskys, sondern auch das Design. Inspiriert von einer Zeit, in der die Begeisterung für unglaubliche Geschichten noch bis ins Unendliche reichte. In der das Unbekannte und Fantastische die Augen hat leuchten lassen. In der heutigen Zeit, in der alles schneller, größer und lauter sein muss, ist Whisky die ultimative Entschleunigung. Mit einem ironischen Augenzwinkern und extragroßem Tamtam liefert Amazing Whiskies einfach leckeren Whisky.