PR: Vierfache Whisky-Vielfalt aus der Hammerschmiede: Neues und Spezielles von ElsBurn und Co.

Die Hercynian Distilling Co. aus dem Harz stellt vier Abfüllungen für die zweite Jahreshäfte vor:



ElsBurn The Journey 2021

ElsBurn Limited Exclusive Edition – Marsala Cask Matured

WillowBurn Exceptional Collection – Sherry Octave Matured

Heartgow Dark Clouds



Alles Weitere zu diesen Bottlings finden Sie in der folgenden Aussendung, die wir heute vom Distributor Kirsch Import erhalten haben:

Vierfache Whisky-Vielfalt aus der Hammerschmiede:

Neues und Spezielles von ElsBurn und Co.

Seit 2002 steht der Harz Synonym für hoch aromatischen Single Malt. Der Grund: die außerordentliche Whisky-Vielfalt der Hercynian Distilling Co. Die basiert ebenso auf hoher handwerklicher Qualität und Experimentierfreude wie auf der beeindruckenden Auswahl von Eichenholzfässern in verschiedenen Fassgrößen. Der Großteil von ihnen vorbelegt mit einer breiten Palette an Süd- und Süßweinen von Amarone über Marsala bis Sauternes. Mit vier köstlichen Neuheiten startet die Spirituosen-Manufaktur jetzt in die zweite Jahreshälfte.

ElsBurn: The Journey 2021 & Limitiertes aus Marsala Casks

Stets in kleinen Stückzahlen ohne Kühlfiltrierung oder Färbung abgefüllt, erscheinen die vollständig handgefertigten Hercynian Single Malts in fünf Reihen. Deren Herzstück: die Marke ElsBurn. The Original Hercynian Single Malt ist ein milder Whisky, in der Regel gebrannt aus hellem, nicht-rauchigem Malz und geröstetem Chocolate-Malz. Der fruchtige, malzig-nussige Rohbrand reift zu limitierten Sondereditionen und drei jährlich wiederkehrenden Jahrgangseditionen heran.

Zu denen zählen die komplexen Abfüllungen von The Journey, die Genießern den Weg in die Welt der Hammerschmiede ebnen. The Journey 2021 reifte in sechs unterschiedlichen Fasstypen. Das Ergebnis ist ein vielschichtiger Single Malt mit fruchtig-würzigen Noten, der verlockenden Süße von Rosinen, dunklem Karamell und Vanille, einem Hauch süßlichen Rauchs sowie den ElsBurn-typischen Aromen von Mandarine und sanftem Mokka.

ElsBurn The Journey 2021

The Original Hercynian Single Malt Whisky



Gerste: 95% Regular, 5% Woodsmoked (mit Buchen- und Erlenholz geräuchert)

Fasstyp: Sherry, Port, Madeira, Marsala, Malaga, GrandCru Bordeaux

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Zudem legen die Harzer eine Limited Exclusive Edition vor: ElsBurn Marsala Cask Matured. Dem Single Malt waren vor Abfüllung in insgesamt 600 Flaschen 7 Jahre Reifezeit in First Fill Marsala Hogsheads gegönnt. Der sizilianische Likörwein zählt süße Trauben, herzhafte Gewürze und einen Hauch von Karamell zu seinen Charakteristiken – und lässt einen Single Malt mit vielen spannenden Eindrücken entstehen. Die können Fans bei 54,5% vol. Fassstärke entdecken. Wer mag, verdünnt mit ein paar Tropfen Wasser.

ElsBurn Limited Exclusive Edition – Marsala Cask Matured

The Original Hercynian Single Malt Whisky

Gerste: 95% Regular, 5% Woodsmoked (mit Buchen- und Erlenholz geräuchert)

Fasstyp: First Fill Marsala Hogsheads

54,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

WillowBurn: Würziger Whisky meets Sherry Octaves

Unter der Marke WillowBurn – The Classic Hercynian Single Malt fasst das Team der Hercynian Distilling Co. besonders würzige, leicht rauchige Whiskys zusammen, die auf einer Mischung aus hellem, nicht-rauchigem Malz und Rauchmalz (zu 25 bis 50 Prozent über Torf oder Holz geräuchert) basieren. Neben der Jahrgangsedition Ember erfreuen die Harzer mit WillowBurn in verschiedenen limitierten Bottlings. Eines von ihnen: WillowBurn Sherry Octave Matured.

Der 5-jährige Single Malt aus der Exceptional Collection durfte vom ersten bis zum letzten Tag in den nur 50-70 Liter fassenden First Fill Sherry Octaves reifen. Zuvor belegt waren diese mit Sherry vom Typ Pedro Ximénez, dem süßesten der Süßweine, lieblichem Cream sowie fruchtigem Palo Cortado Sherry. Seine sehr runden Aromen wie Malz, gerösteten Mandeln, Orangenmarmelade und Zartbitterschokolade können Genießer bei 55,7 % vol. Cask Strength voll auskosten. In der hochwertigen Holzkiste eignet sich der WillowBurn für Liebhaber wie Sammler.

WillowBurn Exceptional Collection – Sherry Octave Matured

The Classic Hercynian Single Malt

5 Jahre

Dest. 2013-1016

Abgef. 26/05/2021

Fasstyp: First Fill Sherry Octaves

475 Flaschen

55,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Heartgow: Rauchig, rar, reich

Mit Heartgow hat die Hammerschmiede eine für 2021 neue Reihe an limitierten Abfüllungen geformt. Hier zu Hause sind die einzigartigen, alles andere als planbaren Single Malts, die immer dann entstehen, wenn zwischen den Chargen bzw. Destillaten gewechselt wird. So ergeben sich völlig neue Geschmacksbilder, die keine der anderen Harzer Reihen einfängt. Die Basis für die fassstarken Hercyninan Malts: eine Mashbill aus Rauchmalz – über Torf wie auch Holz geräuchert – und nicht-rauchigem Malz.

Das Raucharoma der Reihe ist speckig, erinnert aber nicht an Lagerfeuer. Es ist torfig, aber nicht aschig. Stattdessen ist der Rauch hier perfekt eingebunden und durch die Reife in ausgewählten Süd- und Süßweinfässern harmonisch ausbalanciert. Für den bis zu 11 Jahre alten Heartgow Dark Clouds kamen First Fill Sherry Casks aller Arten zum Einsatz: von Pedro Ximénez, über Dry Oloroso und Cream bis Palo Cortado in den Fassgrößen Butt, Hogshead, Quarter und Octave. Das Resultat? Ein Reichtum an Aromen wie Kaminholz, gebrannte Macadamia, Orange oder Räucherspeck. Das vollmundig-rauchige Genusserlebnis für Malt-Enthusiasten gibt es nur 475 Mal.

Heartgow Dark Clouds

Hercynian Single Malt Whisky

Dest. 2010-2018

Abgef. 06/2021

Fasstyp: First Fill Sherry Butts, Hogsheads, Quarter Casks und Octaves

475 Flaschen

57,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert