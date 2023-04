Serge verkostet: Balblair als Duo

Viele Frucht-Aromen sollten wir in der heutigen Balblair-Session auf Whiskyfun erwarten. Die Highland-Brennerei ist hierfür bekannt, und auch die beiden unabhängigen Abfüllungen in der heutigen Verkostung bilden da keine Ausnahme. Gordon & MacPhail’s Zehnjähriger reifte in American oak hogsheads, der 14-jährige der SMWC in einem refill ex-bourbon barrel. Für beide gilt: Ein recht dezenter Fass-Einfluss gibt viel Raum für den Brennerei-Charakter. Die guten Benotungen der Zwei liegen nicht weit auseinander:

Abfüllung Punkte

Balblair 10 yo (43%, Gordon & MacPhail, MacPhail´s Collection, American oak hogsheads, +/-2020) 82 Balblair 14 yo 2008/2022 (57.5%, Scotch Malt Whisky Society, for Switzerland, refill ex-bourbon barrel, #70.47, ‚Nana’s Squeaking Toy Chest‘, 126 bottles) 86